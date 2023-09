Karl Towns: “Espero que hayamos hecho sentir orgulloso a nuestro país”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La selección nacional de la República Dominicana cayó este domingo 112-79 ante la de Serbia, quedando fuera de los cuartos de final del Mundial de Baloncesto, al finalizar con registro de 3-2, una actuación con la cual la estrella dominicana Karl-Anthony Towns espera haber hecho sentir orgullosa a la tierra que vio nacer a su madre, Jacqueline Cruz.

“Sé que al llegar aquí (al Mundial de Baloncesto) todo el mundo esperaba que nos cayéramos a plomo y no fuéramos a contender, que no ganáramos partidos, que fuéramos uno de esos partidos fáciles para la gente y los oponentes, pero no hicimos nada de eso y escuchamos las habladurías, y espero que hayamos hecho sentir orgulloso a nuestro país con la forma en la que pudimos competir y en la forma en la que luchamos”, expresó Towns al hablar para El Nuevo Diario tras el partido.

“Creo que la palabra más grande es la forma que hicimos creer a nuestro país”, afirmó Towns sobre la manera en la que el equipo logró impactar en los fanáticos dominicanos.

La estrella dominicana recordó como fueron sus inicios en la selección nacional y se refirió a las diferencias con las que tuvo que salir y batallar.

“Las cosas eran diferentes cuando estuve aquí hace 13 años, jugando para mi país, era una situación diferente para mí, yo era suplente, no jugaba minutos, pero siempre animaba con todas mis fuerzas porque sentía mucho orgullo al ponerme esta camiseta. Esta era una situación diferente para mí, lo que conlleva,”, externó Towns, quien señaló que recordó lo divertido que fue para él esa etapa con el equipo dominicano.

El estelar jugador de los Timberwolves de Minnesota en la NBA, también se mostró agradecido y honrado de la herencia dominicana que le heredó su madre.

“Me siento muy bendecido y honrado de que mi madre me haya dado a luz y me haya dado una línea de sangre y una cultura, me siento bendecido de poder poner este escudo y este nombre en mi pecho, significó el mundo para mí como jugador de baloncesto y más como hijo, amo a mi madre a morir y estoy feliz de que tuve la oportunidad de darle el mejor asiento de casa jugando para el país, así que estoy bendecido”, externó.

Towns, quien dio una muestra más de entrega y compromiso en el duelo contra Serbia, llevando la voz cantante por el equipo dominicano al anotar 25 puntos y tomar siete rebotes, precisó que, aunque la derrota es doloras mantendrá su espíritu ganador y dejó abierta la puerta para volver a vestir la franela del conjunto quisqueyano.

“Voy a mantener la cabeza en alto, esto duele obviamente, como puedes ver, pero República Dominica significa un mundo para mí, así que no es la última vez, es solo un adiós por ahora”, afirmó el líder del equipo dirigido por el argentino Néstor -Che – García.

Destaca actuación de RD

Towns fue un testigo de primera línea de la entrega de cada uno de los miembros del equipo y de como fueron catalogados ante su llegada al Mundial de Baloncesto, por eso entiende que el valor del resultado obtenido en suelo filipino.

“Creo que este equipo hizo algo especial. Este equipo fue señalado para no hacer nada aquí (Mundial de Baloncesto) e hicimos algo que nadie esperaba que hiciéramos. Creo que hicimos sentir orgullosos a los pequeños chicos y chicas en casa, le dimos la oportunidad de ver que podríamos ser un equipo de alto nivel para el país, porque ya lo somos”, dijo un categórico Towns, quien agradeció a cada uno de los involucrados en el camino hacia el Mundial de Baloncesto y a los todos los dominicanos que les siguieron.

“Estoy bendecido de haber conocido a estos tipos. Estoy honrado de todos y cada uno de los chicos que tenemos, no solo los que jugaron en la Copa del Mundo, sino también las personas que estuvieron con nuestro equipo antes de llegar aquí. Tengo un gran agradecimiento para todos, tengo un gran agradecimiento para nuestro país, a los fans, a nuestra cultura, a todos los que nos enviaron amor y apoyo, a todas las madres, que como dije antes, nos dieron vida y una línea de sangre para poder jugar a este deporte para este maravilloso y el mejor país del Mundo, obviamente es mi opinión”, concluyó Towns.