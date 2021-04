Karl-Anthony Towns sobre preocuparse por las estadísticas: “Se acabó”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Tras un año especialmente duro en lo personal, Karl-Anthony Towns al fin ha encontrado cierta constancia en su ritmo de competición. Alcanzado su mejor momento de la temporada, el pívot de los Wolves aprovechó una conversación con el periodista Dane Moore para zanjar un asunto que viene de lejos. “Ya he tenido tiempo de fallar y de buscar estadísticas. Esa m***** se acabó”.

Las declaraciones responden a los rumores que Jimmy Butler propagó en su día durante su temporada en Minnesota. Estos insinuaban que KAT se preocupaba más por su línea estadística que por el resultado en el marcador. Ahora, la estrella de los Wolves parece admitir la veracidad de las habladurías para señalar que ha dejado atrás esa etapa. “Ya no necesito demostrar mi valor. Lo que tengo que demostrar es ¿puedo ganar? Ese es el siguiente paso” decía con convencimiento Towns, a lo que añadía que “si hago 30 puntos y 16 rebotes pero hemos perdido, no me importarán los números”

Casualidad o no, después de estas palabras los Timberwolves han logrado el triunfo sobre los Kings esta misma noche. El dominicano ha sido la principal referencia de su equipo con 23 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias. Una noche sobresaliente en lo estadístico aunque lo que le importe a KAT sea sumar una victoria al casillero.

El pívot ha aprovechado el resultado para proponer a Anthony Edwards como su favorito indiscutible a conseguir el Novato del Año. Por desgracia para Minnesota, Towns llega tarde a reforzar la dinámica de un equipo que marcha como el peor récord de toda la liga —13-38—.