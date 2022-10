Karl-Anthony Towns se muestra crítico con la dieta de Edwards

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIENNSOTA.- Los Minnesota Timberwolves comenzaban la temporada como uno de los equipos que más expectativas despertaba. Sin embargo, con cuatro partidos ya en los libros de historia, su balance registra un 2-2 en el que las dos derrotas han sido infligidas por Utah y San Antonio.

Dos equipos que deberían estar más pendientes de la liga francesa que de la NBA. Acompaña a estos primeros partidos un ambiente enrarecido en el cual Anthony Edwards ya ha dicho sentirse ciertamente incómodo con la nueva distribución del ataque.

Karl-Anthony Towns, aunque no de forma directa, ha salido al paso de su compañero para afearle ciertas conductas alimenticias. «Puede que deba enseñarle mejor sobre dieta y ese tipo de cosas» dijo en rueda de prensa.

Todo viene por el amor que Edwards ha profesado más de una vez por el restaurante de comida rápida Popeye’s y su pollo frito. El cual le ha llevado a protagonizar un spot publicitario para la cadena en el que aparece junto a Ja Morant. Las referencias de Ant a su comida favorita a menudo causan las carcajadas generalizadas de la prensa, pero a Towns no le hacen gracia. «Es mi responsabilidad. Sé que todos pensáis que es muy gracioso. Pero no me hace muy feliz escuchar ese tipo de cosas. Somos atletas de alto nivel» decía KAT en tono serio.

Alguna vez Edwards ha salido a la sala de prensa con un cubo de pollo frito y patatas mientras hablaba de sus salsas favoritas. Esto, que la prensa tomaba como un simple gesto gracioso, quizás sea algo más por cómo habla Towns. Este curso estaba llamado a ser el de la explosión de Anthony Edwards. Si la franquicia ha apostado por Rudy Gobert es porque piensa que su estrella exterior debe dar varios saltos en su juego y encontrar una regularidad que hasta ahora no ha logrado. Sin embargo, Edwards ha comenzado el curso con promedios por debajo de lo visto el año pasado y porcentajes bastante pobres —21% en triples—.

Puede que el escolta se haya desfondado en el gimnasio durante todo el verano, pero si pretende llegar a donde se espera que llegue, debe ser todo lo meticuloso que pueda. Quizás el tirón de orejas de Towns busque solucionar un problema alimenticio o quizás no sea más que una llamada de atención intentando apelar al orgullo del que debería convertirse en la estrella de los Timberwolves a no mucho tardar.

