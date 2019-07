Karl-Anthony Towns: “Quiero estar en Minnesota por mucho tiempo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- En un mercado agitado como pocos años, ciertos equipos han permanecido en la sombra de los grandes movimientos, apartándose de la rumorología general y apostando por mantener el núcleo de sus plantillas a la espera de conseguir mejores resultados que la temporada pasada. Justo en esa tesitura se encuentran los Timberwolves.

En la franquicia de Minnesota, Karl-Anthony Towns se erige como el auténtico líder del vestuario, una vez que Andrew Wiggins no está logrando convertirse en el jugador que muchos esperaban. Towns se encuentra en el momento idóneo para terminar de cuajar su madurez, y tiene por delante una temporada completa para demostrar que debe ser considerado un jugador franquicia.

Towns se encuentra feliz en Minnesota; está centrado en aprovechar esta oportunidad; y cree que su buena relación con el nuevo entrenador, Ryan Saunders, va a deparar grandes resultados para el equipo.

“Lo más importante que hay que hacer cuando se produce una conversación sobre un posible intercambio de jugadores es preguntarse: ¿Eres feliz dónde estás? Y yo soy tremendamente feliz aquí”, comenzó destacando Towns en una entrevista para el medio “The Athletic”.

“Estoy feliz con los directivos que tenemos, con el cuerpo técnico, con la cultura que tenemos aquí. Si quieres irte, es porque lo están pasando mal en ese lugar. Pero yo no me encuentro en ese momento, no. En mis planes está seguir en Minnesota por mucho tiempo”, añadió.

Las metas

A priori, se podría decir que Minnesota es un equipo en busca de la clasificación a los playoffs.

Encontrarse en el Oeste no ayuda a poder alcanzar ese objetivo de una forma tan sencilla, pero el equipo posee una buena base de la que partir para llevarse un buen número de partidos en la primera parte de la campaña.

“No podemos apresurarnos y pensar que vamos a ganar 75 partidos este año. Hay que ir día a día. Tenemos que ser pacientes con el proceso, y saber que esto va por ciclos. Creo que vamos a lograr conformar un equipo realmente bueno. Y tenemos que salir ahí cada noche y tratar de lograrlo. En mi rol como líder tengo que ser capaz de sacar lo mejor de cada uno de mis compañeros”, explicó Towns.

