Karl-Anthony Towns da positivo al coronavirus

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Si hay un jugador que ha sufrido en primera persona más que cualquier otro las duras consecuencias del coronavirus, ese es Karl-Anthony Towns. El pívot ha perdido a su madre Jacqueline Cruz en abril y a otros seis miembros de su familia, por complicaciones derivadas del COVID-19. Además de que su padre también tuvo el virus pero logró recuperarse en diciembre.

Ahora, Towns se enfrenta al virus él mismo. Ya que según ha publicado la estrella de los Minnesota Timberwolves en sus redes sociales, ha arrojado un resultado positivo en una de las pruebas realizadas.

“Antes del partido de esta noche, recibí otra llamada terrible y di positivo para COVID”, dice el comunicado. “De inmediato me aislaré y seguiré todos los protocolos. Rezo todos los días para que esta pesadilla de virus desaparezca y les ruego a todos que continúen tomándolo en serio con todas las precauciones necesarias”.

“No podemos detener la propagación de este virus solos, debe ser un esfuerzo grupal de todos nosotros. Me rompe el corazón que mi familia, y en particular mi padre y mi hermana, sigan sufriendo la ansiedad que acompaña a este diagnóstico, ya que todos sabemos muy bien cuál podría ser el resultado final. A mi sobrina y sobrino, Jolani y Max, les prometo que no terminaré en una caja junto a la abuela y superaré esto”, culmina el desgarrador mensaje del dominicano.

Hasta el momento, no se sabe nada acerca de los síntomas que podría estar enfrentando Towns. Aunque la prioridad ahora será la salud de su principal estrella, los Minnesota Timberwolves no han comenzado la temporada de la forma deseada; y con un récord de 3-8 se colocan en la parte inferior de la clasificación de la Conferencia Oeste.

Según el protocolo de la NBA, KAT estará fuera entre diez y catorce días, o incluso más si tiene síntomas. Debe obtener una serie de pruebas negativas antes de poder reincorporarse al equipo. Por lo pronto, el partido entre los Timberwolves y los Grizzlies de este viernes por la noche ha sido pospuesto. Dependiendo del rastreo de contactos y las pruebas de otros jugadores, es posible que se suspendan varios encuentros de Minnesota.