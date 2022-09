Karl-Anthony Towns, convencido del buen encaje de Rudy Gobert

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MINNESOTA.- Es una de las grandes preguntas del verano en la NBA: ¿Podrá rendir a buen nivel la pareja interior formada por Karl-Anthony Towns y Rudy Gobert? El primero está convencido de ello.

Aunque la Liga ha ido virando en los últimos cursos hacia el small-ball, Towns tiene claro que esa tendencia no quiere decir que el plan de Minnesota sea erróneo. Tal y como él explica, en su carrera ha compartido pintura con otros pívots y ello no ha impedido que el conjunto pudiese brillar; tanto es así que la última vez que los Timberwolves alcanzaron los playoffs fue con Taj Gibson y él compartiendo la zona.

«La última vez que tuve algo así fue con Gorgui Dieng. He jugado muchos años en la NBA como power forward. Los aficionados lo han olvidado, no pasa nada. También puedes recordarme en la universidad, cuando jugué con Willie Cauley-Stein. No sé por qué pierden tiempo en eso», comenta en declaraciones a CBS Sports.

Centrándose en Gobert, Towns entiende que el hecho de que tengan cualidades dispares les ayudará a compenetrarse sobre el parqué. «Creo que Rudy es uno de los mejores jugadores defensivos que hemos tenido en la NBA y lo tiene todo para demostrarlo. Creo que soy uno de los mejores jugadores y talentos ofensivos que la NBA haya visto jamás. Si juntamos eso resulta un espectro completo de talento que podemos poner en práctica».

Más allá de que sobre el papel puedan asumir roles diferentes y brillas en los mismos, quizás la gran duda queda fijada en si Towns podrá defender en el perímetro. Por supuesto le hemos visto hacerlo en momentos puntuales en los últimos cursos, pero que ese sea su cometido constante es otra historia. El center All-Star no solo asume el reto, sino que está seguro de poder hacerlo a gran nivel.

«Me he divertido mucho jugando en el perímetro y defendiendo ahí. Realmente tengo la oportunidad de utilizar algunos de mis puntos fuertes en defensa, como es cambiar de asignación y ser capaz de defender del ‘uno’ a ‘cinco’. Me divierto saliendo y siendo capaz de trabajar ahí y también cuando Rudy necesite ser físico contra algunos rivales. Me siento muy cómodo con mis posibilidades de proteger a escoltas y aleros», avisa.

