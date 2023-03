Karl-Anthony Towns continúa sin fecha de regreso a juego en la NBA

EL NUEVO DIARIO, MINNESOTA.- Hace algunas semanas supimos que Karl-Anthony Towns esperaba estar en el último mes de temporada regular, pero la realidad es que esa fecha ha llegado y lo único que sabemos es que no se ha marcado día alguno para su regreso.

Según Chris Hine de Minneapolis Star Tribune, el center de los Timberwolves está mejorando, pero por ahora no hay cronograma alguno para su vuelta tras más de tres meses alejado de las canchas, y es que no juega desde el 28 de noviembre.

Lo que está claro, escuchando al entrenador de los Timberwolves, Chris Finch, es que si no ha jugado aún no es porque haya habido alguna recaída, sino simplemente porque no está preparado para ello.

«Está haciendo algunas actividades de baloncesto, lo cual es una nota positiva. Sin embargo, todavía no hay una línea de tiempo real para él. Sí es cierto que siente una necesidad de urgencia real, creo que ahora puede ver el final a la vista, y creo que eso le está creando mayor expectación», comenta el head coach a los medios.

Para los Wolves sería muy interesante volver a contar con su estrella. Antes de la lesión estaba promediando 20,8 puntos, 8,2 rebotes y 5,3 asistencias, números que les vendrían realmente bien para mantenerse vivos en la pelea por playoffs (actualmente son séptimos de la Conferencia Oeste con 34-33.

