Karl-Anthony Towns comparte las claves de una cultura ganadora

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- La ausencia de una cultura ganadora ha sido una de las principales problemáticas con las que se han topado los Minnesota Timberwolves en su camino hacia el éxito. Una realidad que Ricky Rubio compartió a principios de año, meses antes de ser traspasado rumbo a Cleveland.

Tras una revolución interna que ha afectado tanto al responsable de la toma de decisiones como a la cúpula propietaria de la franquicia, los Timberwolves afrontan su enésimo intento de construir una identidad colectiva y emerger como una potencia de la Conferencia Oeste.

Una labor que es más difícil de lograr que de decir, pero sobre la cual Karl-Anthony Towns ha aportado una serie de consideraciones que ve vitales para conseguir este propósito. «Construir una identidad lleva algún tiempo. Para ser honestos, no tenemos una», afirmó el center según recoge el periodista de The Athletic Jon Krawczynski. «Tendremos que apostar por un juego incluso cuando la gente no lo entienda. Ser físicos en defensa, especialmente. Cometer alguna falta por aquí y mostrar carácter físico por allá. La construcción de nuestra identidad y cultura tiene que empezar por ahí.»

El arranque de temporada, aunque breve, está siendo esperanzador. Los Timberwolves han sumado dos victorias en sus dos enfrentamientos contra Houston y New Orleans. Y más importante aún: los 91,5 puntos recibidos por cada cien posesiones suponen la mejor defensa de toda la NBA. Un registro que será clave mantener al alza para que los Timberwolves sean capaces de luchar por un puesto en playoffs.

