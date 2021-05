Karim Benzema, decepcionado con la salida de Zinedine Zidane

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El delantero francés Karim Benzema no ocultó su decepción por la salida del banquillo del Real Madrid de Zinedine Zidane, a quien calificó como un entrenador “magnífico”.

“Zizou siempre me ha respaldado, me ha apoyado, me ha ayudado a alcanzar el nivel que tengo ahora, por eso se lo agradeceré siempre”, indicó el futbolista en una rueda de prensa durante la concentración de Francia para preparar la Eurocopa.

Benzema afirmó que Zidane es “un gran entrenador que ha ganado muchos trofeos” y agregó que “en el plano humano es el hombre perfecto”, al menos para él.

“Usaría la palabra ‘magnífico’. Estoy decepcionado porque se vaya del Madrid, pero es así, la vida sigue”, dijo.

