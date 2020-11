Karetta El Gucci logra reconocimiento con su sencillo “Fake capo”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Inspirado en la ola de cantantes que hablan en sus canciones acerca de ser millonarios siendo otra su realidad, el joven artista dominicano popularmente conocido como Karetta El Gucci saborea el éxito con su nuevo sencillo “Fake capo”, el cual reina entre los challenges de TikTok actuales, de la mano de sus productores Ángel Productions y Perfumania Records.

Radicado en España, John Kelly Mota Valdez, nombre de pila del cantante, lanzó el sencillo con letra de su autoría y producida por YMFreak, como parte de su disco “La verdadera grasa”. Además, cuenta con un remix en el que participan los artistas Chimbala, Omar Montes y RVFV, con un video dirigido por el español Javier Cristóbal

“Este challenge en TikTok se da por unos jóvenes influencers de un pueblo cercano a Granada, España, me dijeron para inventarlo y lo intentaron como por cuatro veces hasta que en la tercera ocasión se sumaron más influencer y personas; la cuarta vez ya era trending de la aplicación finalmente viralizo por todo el mundo”, dijo el intérprete del auge que ha alcanzado su tema, el cual ha llegado a artistas como Shakira, OffSet, personalidades como Gianluca Vacchi y diversos futbolistas europeos.

El joven artista dijo sentirse agradecido con Dios y con la vida porque ha visto resultados en los sueños que ha perseguido en la vida, así como por el apoyo que está recibiendo de parte de personas en diferentes partes del mundo.

“En la música busco una salida a lo marginal y superación personal, pues ha sido la salida a muchas dificultades en la vida. La música me ha ayudado a evitar la calle y sus consecuencias; ahí he encontrado refugió a todo lo que me hace daño, siento que puedo ser yo porque, expresar sentimientos al ritmo de una buena melodía. Busco que mi música suene en cada rincón de este planeta que todo el mundo sepa que en República Dominicana hay un artista que representa el merengue con orgullo”, expresó.

El joven merenguero adelantó que próximamente lanzará su nuevo álbum, “The King of Trap Mambo”, el cual contará con aproximadamente10 canciones, todas de autoría del propio Karetta El Gucci. Además, tendrás colaboraciones nacionales e internacionales bajo el sello Ángel Productions y Perfumania Records.

Karetta El Gucci, oriundo de San Pero de Macorís, incursionó en el merengue y mambo tras una década haciendo rap. En el género tropical ha logrado aceptación en Europa y distintos latinoamericanos países de gran importancia.

Con el éxito logado con “Fake Capo”, canción que cuenta con más de 10 millones de reproducciones en Spotify, aproximadamente seis millones en YouTube y dos millones de videos en TikTok, alcanza la internacionalización y mayor despunte de toda su carrera hasta el momento.