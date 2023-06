Karen Yapoort volverá a la TV con programa de temporada, acompañada de Daniel Sarcos

Karen produce este proyecto de la mano de Caribbean Media World y se estrenará el 3 de septiembre a través de Color Visión

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La comunicadora Karen Yapoort informó este miércoles el estreno de su programa, el cual es una nueva propuesta de temporada que se estrenará el día tres de septiembre. a través de Color Visión, Canal 9.

El programa titulado «CASADOS EN CAOS», es un espacio que busca dar solución a los conflictos básicos de un matrimonio de la mano de expertos y profesionales en la materia, en el cual los protagonistas de cada historia podrán encontrar acompañamiento en la búsqueda de respuestas a sus dificultades y poder determinar las medidas más pertinentes. Estos matrimonios se encuentran en situaciones que pueden desencadenar un divorcio, sus problemas serán escuchados y podrán recibir la opinión de los expertos.

Karen Yapoort compartirá la conducción de esta propuesta junto al presentador y animador Daniel Sarcos, quien también se ha desempeñado durante su trayectoria como actor, cantante, empresario y monologuista. Con más de treinta años de carrera, vuelve a la televisión local donde además de su carisma el público podrá ver su lado más humano al presenciar las historias de cerca.

Por otro lado, Karen se hace acompañar en la producción ejecutiva con la empresa Caribbean Media World una división del Grupo Caribbean Cinemas, la cual se ha destacado por la producción de contenido para multiplataformas, llevando proyectos conceptualizados para televisión, radio y digital.

También cuenta con la producción general del director y productor Alberto Zayas. “Estoy agradecido por estar en un proyecto con tanto valor humano, un honor para mí que me consideraran para dirigirlo”, expresó el productor.

De su lado, Karen expresó que se siente sumamente feliz al ver realizado un sueño que estuvo acariciando por casi dos años. “Para mí este breve espacio fuera de la televisión fue sumamente enriquecedor y de crecimiento, dedicada

en cuerpo y alma a mi familia y con el tiempo disponible para poder dar la mano a otras. En este proceso Dios me inspiró para escribir este proyecto como una respuesta a un llamado de emergencia de las familias que enfrentan hoy día situaciones y que no tienen a la mano la ayuda necesaria. Estoy invitando a un escuadrón de personas que me acompañen a lograrlo y estoy agradecida en gran manera por la respuesta que he recibida”, indicó la comunicadora.

Asimismo, agradeció a los profesionales especialistas que se han unido al proyecto, los cuales estarán interviniendo según el caso: desde psicólogos, psiquiatras, abogados hasta profesionales en finanzas personales, serán parte del equipo que le brindará todas las herramientas necesarias a las familias participantes.

Informó que esta primera edición de 8 episodios, será la plataforma donde 16 familias podrán ser ayudadas. En este sentido, se ha habilitado un número de WhatsApp 829.569.1111 a través del cual las familias que quieran presentar sus casos podrán inscribirse y ser evaluadas para participar.

