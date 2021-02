Karen Yapoort anuncia que espera su segundo bebé

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras una notable ausencia en sus perfiles de redes sociales, la comunicadora Karen Yapoort anunció la noche del miércoles que espera su segundo bebé, fruto del matrimonio que contrajo en 2017 con el beisbolista Edwin Encarnación.

A través de unas fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, donde se le ve junto a su esposo y su primogénito Ever, la también modelo compartió con sus seguidores la feliz noticia al escribir “Gracias mi Dios por esta bendición. #Baby2 is on the way (el bebé número está de camino)”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Karen Yapoort Encarnacion (@yapoort)

Con su anuncio, la expresentadora del espacio televisivo “Vale por Tres”, ahora radicada en Estados Unidos, puso fin a los rumores que indicaban y especulaban que podría haber problemas en su matrimonio, tras la ausencia de publicaciones en sus redes sociales.

Karen Yapoort y Edwin Encarnación contrajeron nupcias en noviembre de 2017 en una lujosa boda celebrada en República Dominicana, y dieron la bienvenida a su primer hijo, Ever Encarnación Yapoort, en enero de 2019.