Karen Ricardo asegura el Gobierno del PRM no reconoce logros del PLD

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Karen Ricardo, indicó este domingo que el Gobierno no reconoce los logros del PLD en los dieciséis años que duró administrando la cosa pública que son palpables en las principales obras de infraestructuras y modernización de la administración pública.

“En los 16 años de gobierno del PLD se avanzó increíblemente en el país, metros, elevados, las circunvalaciones, túneles, leyes, las leyes con las que se nos está juzgando, las leyes de transparencia, la cuenta única del Tesoro, las leyes de modernidad de transparencia, la Ley de la Policía Nacional, ley para mejorar el tránsito con la se creó una institución como el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre”, dijo la dirigente peledeista.

Manifestó que el Gobierno ya está al tope. Reconoció que ha sido un año difícil, “pero al mismo tiempo fácil”, con una oposición maltratada, perseguida, humillada, aprobándole 12 mil y pico de millones de dólares, “solamente tres justificados para que todavía ellos estén vendiendo sueños, promesas y diciendo que fue lo encontraron, yo creo que no es justo, creo que hay que pasar de la palabra a la acción y reconocer lo que se hizo en el pasado Gobierno”.

Al ser entrevistada por la periodista Lorenny Solano en el programa Dominicana Buenas Noches, Karen Ricardo aseguró que desde el PLD reconocen los esfuerzos del Gobierno en mantener programas que fueron creados en sus administraciones, “aunque le hayan cambiado el nombre y otras iniciativas nuevas que están marchando”.

Para la exlegisladora faltan muchas políticas públicas a favor de la mujer dominicana.

“Pero sobre todo la concienciación en la propia mujer dominicana de que somos iguales, que tenemos los mismos derechos e intereses, que nuestros aportes y nuestro beneficio no viene solo de nosotras para nuestro pintalabios, salón de belleza, nuestros zapatos, sino que vienen para nuestra familia, porque la mujer ese núcleo tan maravilloso que envuelve la mujer dominicana, es importante”, dijo.

Invitó a las mujeres a que participen en política y les recordó que no es tan sencillo como hacerse una foto o imprimir unos afiches, “es estar en la palestra, expuesta todo el tiempo, ser juzgada, señalada, medida todo el tiempo y al mismo tiempo tener que manejarse en situaciones que tienes que frenar tus emociones”.

Precisó que la mujer sacrifica más y se cuestiona cómo es posible que a la hora de colocarla, la pongan en una esquina, “¿hasta cuándo se va a creer que la mujer es un adorno? Es una cultura que se debe combatir con mucha cultura y franqueza”.

Sociedad en retroceso

La República Dominicana se está transformando y no necesariamente para positivo. Así lo considera Karen Ricardo quien manifestó que estamos viviendo en una sociedad completamente descompuesta.

“La trayectoria de los últimos años es que los jóvenes dominicanos aclaman antivalores, todo es una moda, un relajo, un meme, a cualquiera se le dice corrupto, ladrón por el simple hecho de ser político y esos pensamientos van deteriorando el sentido de la democracia y el derecho a la participación”, aseveró.

Tras el movimiento “Yo quiero a Karen”, la excandidata a alcaldesa de Santo Domingo Este dijo que aspira a un mejor país, un mejor municipio, una mejor provincia, Santo Domingo, a que haya mejores dominicanos, a una generación con más valores y más respeto a la dignidad.

“A una niñez que no se le vea sacrificada sus derechos fundamentales, a poder aportar humildemente como una ciudadana que decidió dedicarle su vida a la política, a su pueblo, porque eso somos los políticos, el político que es de vocación no está detrás de cargo, por eso yo me he quedado y me mantenido”, puntualizó.

El programa Dominicana Buenas Noches se transmite todos los sábados a las 10:30 de la noche por RNN canal 27 y es conducido por la periodista y emprendedora Lorenny Solano.

