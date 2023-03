Karen Ricardo: Al Ministerio Público se le ha ido la mano, el descrédito es su norte

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Karen Ricardo, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, aseguró que la crisis social y económica que vive la República Dominicana no es para persecuciones políticas ni inventos de expedientes que luego son desestimados y que solo contribuyen con la destrucción de la democracia dominicana.

“La crisis social y económica que vive la República Dominicana no es para inventos, no es para pasiones desbordadas, para imprudencias y desaciertos. Lamentablemente al Ministerio Público se le ha ido la mano, porque no ha podido sostener los expedientes que tanta fama le han ocasionado”, precisó la dirigente peledeísta en declaraciones reseñadas por la Secretaría de Comunicaciones del PLD.

Afirmó que, si con algo está comprometido el PLD es en la lucha contra la corrupción, por lo que con esos apresamientos el Ministerio Público está cometiendo una imprudencia una vez más, cuyas especulaciones ya están cansando al pueblo.

Ricardo manifestó que los dominicanos y los sectores políticos tienen el mismo sentimiento de que con esos acontecimientos el Ministerio Público y el Gobierno están jugando con la democracia dominicana y la credibilidad de los partidos políticos.

Consideró que lo que ocurrió el pasado fin de semana marca un antes y un después en la historia de la democracia dominicana, y representa un gran retroceso para el sistema de partidos políticos, por lo que las organizaciones deben estar en alerta.

“Todos los que somos políticos de verdad, no empresarios o enganchados a la política, estamos ahora mismo en un estado difícil, porque construir democracia no se hace de la noche a la mañana, crear estabilidad en un país en democracia y la credibilidad y crecimiento de los partidos políticos no se construye de un momento a otro”, agregó.

Señaló que lo que está pasando hoy día con la justicia dominicana hace cuestionar el manual que están utilizando, porque es delicado para la estabilidad jurídica, política y democrática de un país como la República Dominicana, que ha costado muchos sacrificios para llevarla al nivel social y político en que se encuentra.

Indicó que no es la figura de un excandidato presidencial como el del PLD, que sacó 38 por ciento de los votos del electorado, que se está desacreditando, sino la figura del Ministerio Público la que una vez más se está afectando.

Dijo que la justicia ha llevado la bandera del gobierno del PRM, la bandera de un Ministerio Público independiente, pero persiguiendo y acusando a personas de corrupción, para luego dejarlos sin efecto por falta de pruebas suficientes, por lo que el pueblo ya está cuestionando los resultados de los procesos impulsados por esa institución.

Karen Ricardo reiteró que el gobierno del PRM, en vez de dedicarse a perseguir a sus opositores, debe dedicarse a resolver la crisis que está viviendo la República Dominicana.

