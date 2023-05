Karen Ricardo advierte que si el PRM gana las próximas elecciones sería lo peor que le podría pasar al país

Por: Pedro Hernández.-

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La coordinadora nacional de la Mujer del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Karen Ricardo, advirtió este lunes que si el Partido Revolucionario Moderno (PRM) gana las próximas elecciones “sería lo peor que le podría pasar al país”.

La exdiputada y dirigente del PLD, advirtió que “las cosas no van bien en el gobierno, sin que exista la forma de que mejoren; esto no se sabe a dónde va a parar. El Gobierno no sabe a dónde va”.

Ricardo se expresó en esos términos al ser entrevistada en el programa “El Nuevo Diario en la Tarde”, por los comentaristas Jaime Rincón, Aneudy Ramírez, Nikauly de la Mota, Edward Ramírez y Julio Samuel Sierra, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

La ex precandidata presidencial del PLD dijo que la gente está esperando el 2024 para que el Partido Revolucionario Moderno entregue el poder como parte del clamor popular al exhibir una obra de gobierno vacía.

“Realmente se observa una obra de gobierno vacía, inconclusa e improvisada lo que ha llevado a la gente a reflexionar y mirar hacia los gobiernos del PLD”, destacó.

Precisó que sus aspiraciones giran en torno a la carpintería política que ha venido desarrollando integrando a mujeres valiosas en las diferentes áreas de la organización política morada en sus respectivas comunidades.

