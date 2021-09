Kareem Abdul-Jabbar quiere que la NBA obligue a los jugadores a vacunarse

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-Seguimos con el tema vacunas. Olvidado durante meses por el periodo entre temporadas, ahora ha llegado la hora de hacer recuento y ver qué jugadores mantienen su rechazo a la vacunación contra el coronavirus. Realmente es algo que se ha llevado con discreción desde el primer momento, pero las nuevas normas en Nueva York y San Francisco, donde no se puede acceder a los pabellones sin haber recibido al menos una dosis, ha hecho que el foco alumbre con mayor intensidad sobre quienes se niegan ante tal tratamiento preventivo.

Tenemos el caso de Kyrie Irving en Brooklyn y el de Andrew Wiggins en Golden State, quien quiso que le eximieran de la vacuna alegando razones religiosas… No tuvo suerte. Pero son más. Según Matt Sullivan de Rolling Stone, entre 50 y 60 jugadores aún no han recibido dosis alguna. La NBA por su parte no puede hacer nada más allá de recomendar, ya que toda decisión hay que negociarla con el Sindicato de Jugadores. Desde la Liga han informado de los requisitos especiales para quienes no se vacunen, así como que deben ceñirse a las normas locales. Nada de eso ha convencido por ahora a quienes tienen claro que no deben ser inoculados.

Ante tal situación, Kareem Abdul-Jabbar, leyenda de la NBA, cree que la competición debería ser más tajante y exigir la vacunación a todos los jugadores y personal de la Liga.

“La NBA debería insistir en que los jugadores y el personal se vacunen o sean apartados de los equipos. No hay lugar para esos jugadores que están dispuestos a arriesgar la salud y vida de sus compañeros, personal y aficionados, simplemente porque no pueden comprender la gravedad de la situación o investigar como se debe”, comenta a Rolling Stone.

Kareem va más allá. Entrando a valorar la motivación de los negacionistas, le cuesta entender que lleven la contraria a esos mismos expertos de la medicina que, en otras circunstancias, serían para ellos un referente a la hora de tomar decisiones.

“Lo que encuentro especialmente poco sincero acerca de los negacionistas de la vacuna es su arrogancia al no creer en la inmunología y en los expertos médicos. Sin embargo, si su hijo estuviera enfermo o ellos mismos necesitaran tratamiento médico de emergencia, ¿con qué rapidez harían exactamente lo que esos mismos expertos les dijeran?”, expresa.

Por último, se muestra preocupado por la imagen que están dando los deportistas de la NBA, la cual a su vez provoca que otras personas sigan ese mismo camino con un final que puede llegar a ser fatal. “Al no alentar a su gente a recibir la vacuna, están contribuyendo a esas muertes. También me preocupa cómo esto perpetúa el estereotipo de deportistas tontos que no pueden mirar la evidencia científica verificada y llegar a una conclusión racional”.

Relacionado