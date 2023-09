(VIDEO) Karátsev frena a Murray en octavos; Etcheverry y Korda, a cuartos

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DEPORTES..- El ruso Aslán Karátsev puso fin a la participación de Andy Murray en el torneo de Zhuhai al imponerse en los octavos de final al veterano jugador escocés, antiguo número 1 del mundo, por 4-6, 6-3 y 6-2, mientras que el argentino Tomás Martín Etcheverry alcanzó los cuartos al deshacerse del checo Dalibor Svrcina en dos sets.

A Murray, séptimo favorito del torneo y 41 del ránking, el partido se le hizo demasiado largo. Ganó el primer set más por los errores de Karátsev que por sus aciertos, pero en los dos siguientes su juego careció de profundidad y fue mostrando un cansancio progresivo, lo que permitió al ruso llevar siempre la iniciativa e imponerse después de casi tres horas.

Karátsev, que ya había ganado a Murray en su único enfrentamiento anterior, tendrá como rival en la siguiente ronda al ganador del partido entre el británico Cameron Norrie y el australiano Marc Polmans.

Another terrific comeback 😍👏👏🔥

Aslan reached Zhuhai QF after knocking out former World No.1 Murray, 4-6, 6-3, 6-2! 🥹🤩

Superb performance again Aslan 😍💪 I’m so impressed by you today 🥹 Keep going Aslan, you are really, really playing well 🤗🙌@AsKaratsev | #ZC23 pic.twitter.com/IeVP0HtFb3

— Team Aslan Karatsev (@Davai_Aslan) September 23, 2023