Kanye West reaparece sin su anillo de matrimonio luego que Kim Kardashian le pidiera el divorcio

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- El popular rapero estadounidense, Kaye West, fue visto en público por primera vez en Los Ángeles, Estados Unidos, desde que Kim Kardashian le solicitó el divorcio, y llamó la atención que ya no porta su anillo de matrimonio.

A pesar de que West fue visto la semana pasada todavía con su anillo de bodas, esta vez no estaba utilizando la joya en su dedo, lo que sus indica que finalmente está avanzando, según sus fanáticos.

Kanye West seen for first time since Kim Kardashian divorce filing https://t.co/plcpzErpFV pic.twitter.com/leU1sXhqo3

— Page Six (@PageSix) February 23, 2021