Kanye West le regala a Julia Fox un clóset repleto de ropa en su segunda cita

EL NUEVO DIARIO, REDACCION DIGITAL. – El rapero estadounidense, Kanye West cada día confunde más a sus seguidores. Primero aseguró que hará todo para recuperar a Kim Kardashian y a su familia, a los pocos días aparece con una nueva novia a la que también viste, justo cómo lo hizo con su ex mujer.

Ahora, fue visto por primera vez con Julia Fox apenas hace unos días y ya hicieron oficial su relación de un modo no tan convencional.

La actriz mejor conocida por su papel en “Uncut Gems”, publicó un ensayo para “Interview Magazine” en donde dio detalles y hasta mostró fotos de cómo empezó su noviazgo con el rapero.

About last night 🔒 #Ye and #JuliaFox give us the tea.https://t.co/Uxtuz2wvi5

— Interview Magazine (@InterviewMag) January 7, 2022