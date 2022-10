¡Kang El Conquistador! La gran amenaza que hará temblar a los Vengadores de Marvel

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El personaje de Kang el Conquistador ha vuelto a aparecer en el mundo de Marvel y esta vez lo ha hecho de una forma muy peculiar, en el primer trailer de la película Ant-Man and The Wasp:Quantumania, donde se ve en varias escenas y en la que pronuncia la peculiar frase de “este mundo no es lo que creen”.

Con este nuevo film se da apertura a la quinta etapa de los superhéroes de Marvel, con Scott Lang a la cabeza de un grupo de personas que quedan atrapados en el reino cuántico y donde se topan con el Conquistador.

Kang es uno de los villanos más grande del universo de los comics y de Marvel, el cual ha derrotado a varios Vengadores en distintas líneas de tiempo, debido a su capacidad de viajar a través de los siglos.

El nombre verdadero de Kang es Nathaniel Richards, quien es un gran científico que proviene del siglo XXX, que debido a su intelecto pudo encontrar una forma de viajar en el tiempo y conquistar las diversas épocas de la historia de la humanidad.

Su aparición se realizó por primera vez en el mundo del comic en los años 60´s, donde fue un villano de “Los 4 Fantásticos”, y que además tiene el poder de controlar el tiempo y la creación de campos de fuerza.

Esta nueva aparición de Kang, tras su participación en la serie de Loki de 2021 en Netflix, ha levantado una vez más la pasión de los fans por el mundo de Marvel, ya que tras la muerte o desaparición de Thanos, aún no confirmada, se espera que nuevas películas surjan al igual que otros superhéroes.

