Kane, leyenda de la WWE, habla sobre posible carrera presidencial de EE.UU

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- El reconocido ex luchador de la WWE, Glenn Thomas Jacobs, mejor conocido como “Kane”, ha causado revuelo y el interés de los medios de comunicación internacionales tras hablar sobre sus aspiraciones como político y una eventual carrera por la presidencia de los Estados Unidos.

Jacobs, quien inició su carrera política cuando se convirtió en alcalde de la ciudad de Knox, en Tennessee, en 2018, dijo que quiere continuar desarrollando su carrera política y ser reelegido, al tiempo de decir que tiene la mira puesta en la Casa Blanca.

“Estoy plenamente concentrado en hacer lo mejor que puedo, ser reelegido, con suerte tener un buen segundo mandato en el cargo”, expresó el luchador nacido en España.

Asimismo, dijo que hasta el momento no tiene pensado lo que sucederá, dejando claro que si ha tenido un impacto positivo en su comunidad.

En tanto, la “Máquina roja” como también se le conoce, resaltó que no hay forma de que se vaya a ir a Whashington DC, asegurando que “no me interesa eso”.

Durante una entrevista realizada por John Layfield, se le preguntó a Kane si estaría dispuesto a convertirse en gobernador, a lo que el luchador igualmente le restó mucha importancia.

“No sé nada de eso, vamos a ver qué nos depara el futuro, en el momento actual que me encuentro, sencillamente no lo sé”, dijo Kane.

Glenn Jacobs talks political future, current job as mayor and how JBL and Michael Cole could help his career–"endorse my opponent". Glenn joins Stories with @Fgbrisco and Bradshaw. Whole show https://t.co/aoUAriEqSB here and podcast here https://t.co/2bKByBQJ58 pic.twitter.com/o2NxNxt4cY

— John Layfield (@JCLayfield) September 3, 2021