Kairon Peralta reitera “Yo no me he autosecuestrado”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- “Yo no me he auto secuestrado y yo no tengo necesidad de eso”, reiteró este lunes el joven chofer Kairon Peralta.

Al ser entrevistado por El Nuevo Diario, el joven chofer que alega haber sido secuestro por nacionales haitianos y posteriormente haber escapado de sus captores, respondió ante los cuestionamientos suscitados tras el hecho.

Dijo no tener conocimiento del paradero de la guagua a donde acudió a buscar a los misioneros hacia Haití desde donde supuestamente fue secuestrado.

Peralta, denunció que las autoridades policiales quieren obligarlo a decir que lo que sucedió con su caso fue un autosecuestro, “cuando no fue así”.

Desmintió a las autoridades las cuales alegan que no estaba desnutrido al momento de aparecer cuando estaba secuestrado.

Sostuvo que no le hicieron exámenes médicos para afirmar que no estaba desnutrido.

Detalló que agentes policiales los llevaron hacia donde un doctor y el mismo solo lo miró y fue así como hicieron un certificado médico.

Peralta fue presuntamente secuestrado en Haití el pasado 11 del corriente mes, de acuerdo a denuncias de sus familiares.

Los familiares manifestaron que sus captores pedían un rescate de 50 mil dólares para ser liberados.

El joven chofer apareció el viernes 20 y se presentó a la Dirección de Migración, donde dijo que escapó de sus captores, quienes lo tenían con grilletes en los pies y que en un descuido pudo huir.

La Policía Nacional estableció que Peralta no presenta ningún signo de haber estado secuestrado, lo que fue negado por el joven chofer.

El director de la Policía Nacional, Ney Aldrín Bautista dijo que continúan las pesquisas de lugar con las autoridades haitianas para aclarecer este caso.

El incumbente manifestó que las autoridades haitianas no han encontrado evidencias del secuestro.

Mujer de peralta desmiente versión circula en redes

La compañera sentimental de Peralta, Nelis Rondón, negó la versión que circula en las redes sociales de que una amante haitiana de este le había mandado un mensaje a través de las redes sociales.

Dijo que si su esposo hubiese tenido una amante ella no estuviese apoyándolo como está.

