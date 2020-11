Juventud en el exterior

La Juventud Dominicana en el exterior, ha jugado un papel importante con el enaltecimiento de nuestra bandera en tierras extranjeras, es preciso destacar a varios dominicanos quienes aún pasan los años siguen resaltando la dominicanidad en todos los ámbitos.

Tal es el caso de Daniel Regalado. ¿Quién es Daniel Regalado Rojas? Nacido en la Ciudad de Moca Provincia Espaillat, y actualmente residente en Montreal Canadá, el joven Daniel Regalado, llego a Canadá en el año 2000, quien a su vez se convirtió en el primer dominicano miembro del colegio de ingenieros de la ciudad de Montreal, pero eso no se queda solo ahí, además tuvo la oportunidad de ingresar al servicio exterior en el año 2004, el cual desempeño el cargo de vicecónsul de la Republica Dominicana, y en la actualidad se desempeña como consejero honorifico de la Embajada Dominicana en la ciudad de Montreal donde además tuvo que representar al país en un caso muy importante ante los tribunales cito el caso: “Bruno Leduc C/ Air Transat y Gobierno Dominicano, del cual se obtuvo la victoria y el derecho del estado Dominicano, de poder reclamar una compensación. Además, se desempeña como Presidente Interino de la Comisión de la Herencia Hispanoamericana de Canadá, ha coordinado una especie de encuentros con la colectividad Dominicana residente en ese país de Norteamérica, además ha llevado numerosos inversionistas canadienses a invertir en nuestro país, de lo cual en esta pandemia se necesita que jóvenes como el sigan llevando la verdadera marca país a nuestra Republica Dominicana, fue el promotor del proyecto del Busto de Duarte que hoy existe en Canadá. Proyecto que la tomó casi 5 años, y ha sido uno de los principales exponentes de izar la bandera dominicana en más de 7 ciudades canadienses, cabe resaltar que desde el año 2008, se desempeña como consejero en la embajada dominicana, donde ha realizado un trabajo más honorifico que remunerado, podríamos pasar enumerando actividades y desempeños que ha tenido este joven destacado en Canadá, pero no nos detendremos ahí.

Cabe destacar que Canadá y Republica Dominicana, gozan de una relación bilateral y sobre todo con mucho carácter comercial y estratégico, de hecho, en nuestro país gozamos de la Cámara de Comercio Dominico Canadiense, la cual fue fundada en el año 1987, y a promovido las inversiones entre ambos países, por lo que la Cámara ha sido un socio activo en la promoción de las relaciones entre Canadá y la República Dominicana desde su concepción, de manera que a su vez ha habido un aumento del intercambio comercial, cultural e inversión entre República Dominicana y Canadá, y en este año 2020, se esperaba que 900,000 mil pasajeros turísticos canadienses visitaran la Republica Dominicana, pero por caso fortuito de la pandemia del Covid-19, ha sido imposibilitado llegar a esta meta.

Es preciso destacar que no solo jóvenes como Daniel Regalado Rojas, siguen, poniendo nuestro país en una especie de “arco del triunfo”, sino jóvenes dominicanos que se destacan en Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Panamá, Costa Rica, España, Italia Etc. Muchas veces desconociéndose la trayectoria que han desempeñado en esos países. Es por eso que exhortamos a que nuestras autoridades valoren jóvenes que día a día sigan enalteciendo nuestra Dominicanidad en cualquier rincón del mundo y que puedan tener la oportunidad de servir a su patria, darles las herramientas para que puedan seguir el camino de la educación y la preparación.

En conclusión, nos despedimos con una frase del célebre profesor Juan Bosch, cito: “El destino de cada uno está en la educación que se le haya dado. Para que su conducta sea buena, el hombre tiene que ser mejor educado”.

Por Junior Pérez