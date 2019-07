Justin Verlander llama “basura” las pelotas y acusa a MLB de alterarlas a propósito

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A causa del aumento exponencial en el número de cuadrangulares conectados durante las últimas temporadas, la sospecha de que MLB estaba alterando las bolas que se usan en Grandes Ligas para beneficiar a la ofensiva era máxima. Esto al final se confirmó de cierta manera, ya que MLB admitió que las pelotas eran hechas de manera ligeramente distinta, pero que no era intencional.

Sin embargo, el quizás mejor pitcher de su generación, Justin Verlander, le ha dado con todo a Grandes Ligas por alterar conscientemente las pelotas en su afán de aumentar el espectáculo y atraer a una mayor audiencia, según comentó el veterano a Jeff Passan de ESPN:

“La pelotas son un puto chiste. Major League Baseball está convirtiendo éste juego en un chiste. MLB es dueña de Rawlings, y tienes a Manfred diciendo por ahí que quizá es cómo está hecho el centro de la bola. Son dueños de la maldita compañía. Si una empresa que vale 40 mil millones de dólares compra a otra de 400 millones y su producto cambia dramáticamente, no es cuestión de adivinar qué es lo que está pasando. No debe de sorprendernos. Cuándo Manfred llegó, dijo que él quería más ofensiva. De repente, llega, ¿Y las pelotas están alteradas? No es una coincidencia, no somos idiotas”, dijo Verlander.

En 2018, la empresa fue vendida por 400 millones de dólares por la empresa Seidler Equity Partners, con ayuda de inversores de Grandes Ligas. Y aunque Rawlings no es nominalmente propiedad de Grandes Ligas, forma parte de las empresas que son llamadas “MLB Properties”.

En ésta temporada hasta el momento se han conectado 3,228 cuadrangulares tan sólo a finales del mes de Junio en la temporada 2019, y de acuerdo a las estimaciones, si se sigue éste ritmo podría romperse la cantidad de jonrones conectados el año pasado por más de mil vuelacercas, y romper el récord de todos los tiempos que se estableció en 2017 con 6,105 palos de vuelta entera.

Éste 2019 ya se han conectado más jonrones que en 1994, 1992 y 1989 por sólo poner un ejemplo, en los albores de la era de los esteroides que disparó el número de cuadrangulares a finales de los 90.

AL All-Star Game starter Justin Verlander called the baseballs used in 2019 games “a f—ing joke” and believes the league wanted a more live baseball to increase offense. News with his perspective and other players’ at ESPN: https://t.co/Jyp2OvCuKN

