Justin Verlander empieza a hacer lanzamientos luego de su cirugía

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON, EE.UU.- El serpentinero de los Astros de Houston, Justin Verlander, anunció este jueves que comenzó sus serie de lanzamientos, como parte de su recuperación de una cirugía de ingle, a la que se sometió el pasado marzo.

Lo anterior lo confirmó el piloto del equipo, el veterano Dusty Baker, quien dijo que Verlander se sometió a una cirugía el 17 de marzo.

El piloto indicó que el serpentinero “está muy bien, y está lanzando bolas mientras continúa su rehabilitación”.

Verlander se ocupó del problema al principio del entrenamiento de primavera.

Su primer inicio se retrasó hasta el 3 de marzo debido a molestias en la ingle derecha. Hizo dos aperturas, lanzando cuatro entradas y media con un promedio de efectividad de 3.86.

Verlander dejó su segunda apertura el 8 de marzo con una leve tensión en un músculo de la espalda y dijo en ese momento que era poco probable que pudiera comenzar el partido inaugural programado para el 26 de marzo contra los Angelinos de Los Ángeles.

Ahora que el inicio de la temporada se ha retrasado debido al nuevo coronavirus, es mucho más probable que Verlander esté listo cuando comience la temporada.

Baker, que está en California con su familia, dice que se comunica con sus jugadores de forma telemática.

“Trato de llamar a todos, no todos los días, no todas las semanas necesariamente porque no quieres que alguien te vea la cara cada dos o tres días”, comentó.

Agregó que “pero uno debe controlarlos. Ves cómo les va. Ves cómo es su estado mental. Ves si están funcionando”.

Sobre el inicio incierto de la temporada dijo que no se siente preocupado porque no se altera por las cosas que están fuera de su control, pero reconoció que está ansioso por empezar los partidos.

Anuncios

Relacionado