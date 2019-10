Justin Verlander, el as que no ha ganado en Serie Mundial; tiene 0-5

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON.- Los grandes logros de Justin Verlander significan poco en este momento.

Ostenta 225 triunfos, ha recetado 3.006 ponches en campaña regular y 202 en postemporada, ha sido elegido ocho veces al Juego de Estrellas, obtuvo el trofeo Cy Young de 2011 y fue el Jugador Más Valioso.

Pero el miércoles, cayó a una foja de 0-5 en la Serie Mundial, luego que los Nacionales de Washington vapulearon 12-3 a los Atros de Houston para tomar una ventaja de 2-0. Y este tipo de tropiezos en el escenario principal del béisbol está lastrando la reputación del derecho, como si fuera un barco que se hunde hacia el fondo del mar.

Justin Verlander tried to make a play while falling down and ended up throwing the ball into his own leg 😂 pic.twitter.com/skNCND0NTE

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 24, 2019