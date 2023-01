Justin Turner está emocionado de jugar para los Medias Rojas

EL NUEVO DIARIO, BOSTON — Cambiando el calor y el sol casi constantes del sur de California por el Monstruo Verde, Justin Turner confía en que el próximo capítulo de su carrera terminará siendo memorable.

Después de acordar los términos el 18 de diciembre con los Medias Rojas en un contrato de un año que incluye una opción de jugador para 2024, Turner finalizó el acuerdo para mudarse al este el viernes , poniendo así fin a una asociación de nueve años con los Dodgers de su ciudad natal.

Lo que hace que el movimiento sea un poco más fluido para el hombre de 38 años es que los Medias Rojas amenazan con convertirse en Dodgers East.

Cuando Turner mire alrededor de la casa club en los entrenamientos de primavera, verá a Kiké Hernández y Kenley Jansen , dos jugadores con los que ganó un campeonato de la Serie Mundial en 2020. También verá a Alex Verdugo y Chris Martin , dos jugadores con los que también hizo equipo en Los Ángeles. .

“Hay mucha familiaridad con muchos ex compañeros de equipo con los que he jugado [para] los Dodgers aquí, así que hubo muchas conversaciones”, dijo Turner. “Y estoy emocionado de nuevo de estar en este clubhouse, estar con este grupo de muchachos que parece ser un muy, muy, buen grupo de muchachos y el potencial para hacer muchas cosas especiales. Y ya sabes, el objetivo es ganar un campeonato”.

Turner se rió entre dientes cuando se le preguntó cuánto tenían que ver los esfuerzos de reclutamiento del siempre sociable Hernández con su terminación en Boston.

“Kiké siempre está en el medio de todo, como estoy seguro de que ustedes saben”, dijo Turner. “Es un muy, muy, buen amigo mío, y hablo mucho con él sobre todo, no solo sobre béisbol. Decir que él no tuvo una gran parte de esto sería una mentira”.

Uno de los componentes más interesantes de la incorporación de Turner a los Medias Rojas es que el mejor jugador de Boston es el antesalista Rafael Devers . Turner ha sido tercera base la mayor parte de su carrera. Ese ya no será el caso, especialmente después de que Devers acordó esta semana los términos de una extensión de 11 años y $331 millones con Boston.

Busque a Turner para obtener la mayor parte de su tiempo de juego como bateador designado, el lugar que ocupó JD Martínez en Boston los últimos cinco años. Martínez terminó con los Dodgers en la agencia libre.

Dado que se espera que el novato zurdo Triston Casas sea el primera base principal, Turner podría deletrearlo en ocasiones contra los zurdos. De vez en cuando, Turner podría comenzar en la tercera base, aunque reconoció que su esperanza es que Devers no tenga muchos días libres.

La verdad es que Turner no puede esperar para ver a Devers de cerca.

“Lo que más se destaca [venir a Boston] es tener la oportunidad de ver jugar a Raffy todos los días, la forma en que toma sus turnos al bate y se ocupa de sus asuntos”, dijo Turner. “Lo vi en la televisión desde lejos y, obviamente, creo que es uno de los jugadores más talentosos de nuestro juego. Tener la oportunidad de ver de qué se trata y estar cerca de él es realmente emocionante”.

Y tener ese Monstruo Verde a 310 pies de distancia es quizás igual de emocionante para este bateador diestro.

“Creo que tirar la pelota en el aire es una de mis fortalezas, y cuando estoy justo en el plato eso es algo que hago muy bien, y no creo que entrar allí tratando de ser un rojo muerto. , el chico que gira y quema es ideal, y no creo que eso sea lo que voy a terminar haciendo”, dijo Turner. “Pero cuando me siento bien, estoy rociando la pelota por todos lados pero [con] muchas pelotas en el aire. Así que espero que eso me beneficie a lo grande, ese pequeño porche de allí.

“Bromeé mucho en Los Ángeles sobre cuántas veces volé a la pista de advertencia, así que creo que algunos de esos elevados de la pista de advertencia se convertirán en sencillos o dobles largos y, con suerte, crearán más extrabases”.

Turner luchó contra uno de los peores comienzos de su carrera la temporada pasada. Hasta el 30 de junio tenía una línea de .227/.298/.375. Pero todo empezó a hacer clic después de eso. Desde el 1 de julio, recortó .340/.412/.514.

“Tradicionalmente, comienzo lento en abril”, dijo Turner. “No esperaba tener una primera mitad lenta. Creo que eso fue un poco impactante para mí. Me sentí bien, me estaba esforzando, simplemente no estaba obteniendo resultados. Y no sé qué hizo clic o qué fue esa noche… [30 de junio] contra los Padres , tuve un gran juego y todo hizo clic desde allí”.

