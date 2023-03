Justin Minaya desea jugar con RD en la Copa del Mundo

El dominicano Justin Minaya, escolta de los Capitanes de Ciudad de México en la G-League, aseguró que desea representar a su país en la Copa del Mundo de baloncesto 2023 que se jugará en agosto y septiembre próximos.

«Me encantaría jugar la Copa del Mundo, sería una gran oportunidad. Ahora sólo me enfoco en los Capitanes, pero creo que sería una gran oportunidad en el futuro», explicó a EFE el nacido en Estados Unidos, pero hijo de Omar Minaya, un ejecutivo dominicano de béisbol.

Con 23 años, Minaya vive en los Capitanes su primera temporada como profesional, después de cinco campañas en la NCAA, cuatro con los South Carolina Gamecocks y una con los Providence Friars.

Minaya se crió en Estados Unidos y aunque afirmó que cada verano va a República Dominicana de vacaciones con su familia, admitió que se siente más estadounidense que del país caribeño.

«Cuando tenía 16 años representé a Dominicana, aún no lo hago al nivel mayor. He tenido pláticas con el entrenador del equipo y con gente de la federación. En el pasado no he podido jugar porque me cuidé de un par de lesiones leves y me concentraba en mi carrera colegial», añadió el oriundo de Harrington Park, Nueva Jersey.

Uno de los jugadores con raíces latinas más destacados en la primera temporada regular de los Capitanes en la G-League, la Liga de Desarrollo de la NBA, señaló que el baloncesto dominicano, que la edición 2023 será su tercer Mundial en fila, está en ascenso.

«Los chicos que vienen del baloncesto dominicano como Jassel Pérez sólo deben seguir trabajando, haciéndose mejores. Deben ver a otros jugadores latinoamericanos y decir ‘hombre puedo hacer eso también’. Creo que podemos ser modelos a seguir para la comunidad latina», comentó.

En Ciudad de México hay una base de jugadores latinoamericanos que lideran los dominicanos Minaya, Rigoberto Mendoza y Jassel Pérez; los otros integrantes son el brasileño Caio Pacheco y los mexicanos Gael Bonilla y Orlando Méndez.

Minaya y Mendoza son los que más protagonismo han tenido en el equipo y los que se colocan en la pista de salida para cumplir un objetivo de los Capitanes, mandar a su primer baloncestista de América Latina a la NBA.

«El tener la confianza de mis compañeros y coach, eso me ha hecho mejor cada día. Me enfoco con algunos de mis coaches en trabajar todos los días y hacerme mejor, ponerme en forma mejor, ganar confianza», expreso Minaya.

Justin reveló que uno de los compañeros de los que más ha aprendido en su primer año como profesional es ‘Rigo’ Mendoza, al que le pide consejos regularmente.

«Él siempre me dice que sea agresivo, que ataque el aro, anote, porque a veces soy muy pasivo, paso mucho la pelota cuando podría tirar».

Sobre Jassel Pérez, Minaya consideró que debe tratar de mantenerse sano para contar con regularidad y aspirar a llegar a la NBA, en donde en la historia han habido siete dominicanos de nacimiento.

«Creo que Jassel es bueno con un gran talento. Es su primer año jugando en este nivel y lo hace bien. Es muy atlético y un gran defensor, tiene una gran oportunidad de tener un carrera exitosa», sentenció.

