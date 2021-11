Justin Holiday ejerce como mentor para Chris Duarte

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.-La trayectoria de un jugador en la NBA es de todo menos un viaje sencillo y cómodo. Cada uno de los componentes de la liga tiene que hacer frente a decenas de momentos complicados que ponen a prueba su fortaleza, tanto física como mental. La situación puede encrudecerse para los recién llegados a la competición, unos novicios cargados de ambición que tienen que adaptarse al profesionalismo dentro de un ambiente tan complejo y exigente como es la NBA.

En esta montaña rusa llena de altibajos, son los veteranos los que emergen como una piedra angular dentro de los equipos, tanto a nivel de experiencia como de sustento para los jóvenes. En el caso de los Indiana Pacers, esta dicotomía ha convergido en el vínculo creado por Justin Holiday y Chris Duarte.

El rookie comenzó la temporada desde la titularidad aprovechando los problemas físicos de varios componentes del equipo y la propia inercia positiva de su buen desempeño en la pretemporada. Sin embargo, su producción fue decreciendo, condicionada también por una lesión en el hombro, hasta el punto de haber sido degradado hacia la segunda unidad. Precisamente, ha sido Holiday el encargado de ocupar su puesto en el quinteto inicial durante los últimos seis partidos.

En este punto, el propio Holiday ha puesto a disposición de Duarte su experiencia de nueve temporadas en la NBA para aconsejarle y no dejar que este cambio de rol afecte a su motivación ni adaptación al equipo. «He jugado en esta liga durante un tiempo», afirmó el exterior para la web de los Pacers. «Ser titular o no serlo no me importa. Pero recuerdo cuando tenía su edad y sí me importaba entonces. Sé la mentalidad que tiene. Ha trabajado mucho. Es un gran jugador. Es uno de nuestros máximos anotadores y será titular en esta liga. Hay veces que, en ciertos equipos, el rol que tienes que asumir uno es distinto al que esperabas. Es difícil. Cuando eres joven te concentras mucho en ser titular. Yo solo estoy tratando de darle una visión distinta de cómo puede ayudar. Sigue siendo igual de valioso aunque no tenga ese papel inicial.»

Además, Duarte parte con la ventaja de ser un novato impropio, ya que cuenta en su haber con 24 años a pesar de ser un recién llegado a la NBA. Y esa madurez también se nota. «El entrenador me habló sobre salir desde el banquillo», afirmó Duarte. «Le dije que haré todo lo que me pida. Si eso es lo que va a ayudar al equipo a ganar, lo haré.»

Existen pocas dudas respecto al potencial, el talento y las capacidades de Duarte para establecerse como una pieza importante en el futuro de Indiana. Tan solo precisa de tiempo, paciencia y, por supuesto, los consejos de sus compañeros.

Relacionado