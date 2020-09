Justin Bieber estrena un enorme tatuaje en el cuello

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, EE.UU.- Como lo evidencia cualquier fotografía sin camisa de la estrella de pop, Justin Bieber no es ajeno al arte de la tinta corporal. Con decenas de tatuajes adornando su piel, el cantante ha acumulado una gran colección a lo largo de los años, y ha vuelto a crecer. Este pasado lunes la estrella reveló su última tinta: una rosa que adorna el lado izquierdo de su cuello.

Bieber compartió su nuevo arte a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde también dio crédito al artista, Brian Woo, conocido en el trabajo como Dr. Woo, quien también ha tatuado a su famosa esposa, Hailey Bieber.

Sin embargo, no fue el primer tatuaje cerca de su rostro, ya que el tatuador JonBoy le dio una pequeña cruz negra cerca de la esquina exterior de su ojo en 2016. “Fue una representación de su fe en Jesús”, explicó JonBoy al medio de estadounidense E! News, y añadió que se trató de “su viaje para encontrar un propósito en Dios”.

El artista ha profesado su amor por los tatuajes en varias ocasiones, “Si los tatuajes no dolieran, todos los tendrían. ¡¡Bueno, tal vez no uno !!” le escribió a uno de sus fanáticos en 2018. “Más de cien horas de trabajo de arte en mi cuerpo y no quitaría ni una sola … Absolutamente amo el arte y hice a mi cuerpo un lienzo y es muy divertido”.