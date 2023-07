Jurista Roger Pujols anuncia sus aspiraciones a diputado por la circunscripción uno del DN

EL NUEVO DIARIO, DISTRITO NACIONAL. – El abogado y actual consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia, Roger Pujols, formalizó sus aspiraciones a diputado por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), en la circunscripción uno del Distrito Nacional.

«Agradeceré muchísimo su consideración a esta iniciativa, de crear juntos un futuro en el cual creer», expresó.

En un video colgado en sus redes sociales, Pujols indicó que aspira a aportar enfocado en la promoción de la educación y la cultura de la niñez desfavorecida, la protección del medio ambiente y la tranquilidad emocional de los dominicanos, entre otras aristas importantes de la dinámica social dominicana. El evento de presentación de precandidatura está previsto para este mes de julio.

Sobre Roger Pujols

Pujols se desempeña como consultor jurídico del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Es abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y titular de la reválida del Estado de Nueva York (New York State Bar). Concentra su práctica legal en contratación, asuntos administrativos, corporativos y sectores regulados. Cuenta con: Máster en Derecho de los Negocios de la Universidad de Nueva York (LL.M. Business and Corporation Law New York University -NYU-), para la fecha ubicada entre las cinco mejores escuelas de derecho de los Estados Unidos; Máster en Ciencia Política para el Desarrollo, impartido por la Universidad de Salamanca y la Fundación Global, Democracia y Desarrollo; Máster en Derecho Fiscal de la Universidad de Georgetown (LL.M. in Taxation-Georgetown University); Máster en Derecho de la Administración del Estado, impartido por la Universidad de Salamanca y el IGlobal; Máster en Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.

Ha sido gerente legal de las filiales de una importante multinacional energética y abogado asociado de la firma de abogados Squire Sanders & Dempsey (hoy Squire Patton Boggs). En tal sentido, ha participado en numerosas transacciones relacionadas con sectores regulados. Es presidente de la Asociación Dominicana de Jóvenes Abogados de la República Dominicana y miembro del Comité de Investigaciones del Instituto OMG. Es profesor de Derecho de las obligaciones, de análisis de textos jurídicos y de Derecho del mercado de valores. Es autor de los libros ‘Régimen jurídico de la concesión para explotación de obra eléctrica’ y ‘Derechos fundamentales e integración europea’, así como de numerosos artículos de opinión sobre actualidad política internacional.

