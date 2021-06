Juramentan nueva subdirectora de cuidados de enfermería en hospital Rodolfo de la Cruz Lora

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La dirección del hospital Rodolfo de la Cruz Lora dejó juramentada este jueves la nueva incumbente que dirigirá los destinos del Departamento de Enfermería del referido centro de salud.

La toma de posesión estuvo a cargo de la directora del hospital, Estervina Pineda Reyes, quien exhortó a la nueva gerente, Balbina Acevedo Marrero, a cumplir lo que manda el juramento y a trabajar en equipo para brindarle a los usuarios del centro asistencial un servicio de calidad y de buena atención, sobre todo porque el hospital está destinado a pacientes con covid.

Por su lado, Acevedo Marrero agradeció la distinción del cargo y se comprometió a trabajar, no solo para ser juzgada por sus compañeras de trabajo, sino por Dios.

“Dios está ahí mirando a uno, el que yo no quiero que me juzgue es ese que está allá arriba; no importa que ustedes lo hagan”, expresó.

Añadió que seguirá los pasos de la incumbente saliente, Virginia Rodríguez, en cuanto a lo bueno que hizo en sus funciones.

“No me da vergüenza decirlo, con ella yo aprendí a trabajar enfermería, por eso, todas las cosas buenas de ella yo las voy a coger y van a vivir conmigo, y las malas las voy a echar en una funda y las voy a vaciar en un zafacón, porque así soy yo”, manifestó.

El acto se realizó en horas de la mañana en el salón de actos José Antonio Ruiz, y contó con la presencia, además de la directora, de Madeline de la Cruz, subdirectora; Pablo Alduey, administrador; Simón Araujo, encargado del Departamento de Recursos Humanos, y Francisca Puello Almonte, en representación de Yolanda Saturria , de la Dirección Nacional de Enfermería (DNE).

Igualmente, el señor Manuel Hidalgo, presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el municipio de Pedro Brand, así como algunos familiares de la nueva gerente de Enfermería.-

