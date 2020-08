Juramentan a Fellito Suberví director de la CAASD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ingeniero Felipe (Fellito) Subeví tomó posesión este martes, como nuevo director de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), designado por el presidente Luís Abinader Corona mediante el decreto 350-20.

Suberví quien fue juramentado por Plutarco Arias Sánchez, ministro de Salud Pública, manifestó que desde el momento de su designación trabaja para lograr que el gobierno del presidente Luis Abinader Corona, sea recordado como la gestión que soluciona el problema del agua en el Distrito Nacional y el gran Santo Domingo.

“Quiero decir aquí que el presidente de la República, cuando me asignó en esta institución me dijo que me iba a apoyar en todo; porque tiene un interés marcado de remediar el problema de suministro del agua”, expresó Suberví.

De su lado el director saliente de la CAASD, arquitecto Alejandro Montás, le entregó a su sucesor parte de los proyectos ejecutados durante su gestión, así como otros que están en fase inicial y en proyecto. Igualmente aprovechó la ocasión para felicitarlo y ponerse a su disposición en caso de que lo llegara a necesitar.

Suberví es ingeniero, político y empresario dominicano con amplios conocimientos en Políticas Públicas. Actualmente, es el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el Distrito Nacional y miembro de la dirección ejecutiva.

Fellito fue vocero de la campaña presidencial de Luis Abinader.

Fue candidato a diputado por el PRM, pero cedió su candidatura para dar paso a otros compañeros del partido.

Nació en Santo Domingo el 5 de junio de 1978. Hijo del reconocido político y abogado Rafael Suberví Bonilla y de Elena Marisol Hernández Castillo.

Realizó sus estudios en el Colegio Loyola concluyendo en el año 1996 se graduó de la carrera de Ingeniería Civil en el año 2001 en la Universidad tecnológica de Santo Domingo ( INTEC).

Luego realizó varios diplomados en el área de ingeniería y un Posgrado en Administración de la construcción en la misma universidad el año 2006.