Juramentan a Eladio Pérez como viceministro de Salud Colectiva

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El ministro de Salud Pública, doctor Daniel Rivera, juramentó la mañana de este lunes al doctor Eladio Pérez como viceministro de Salud Colectiva.

El titular de Salud resaltó la calidad humana y la preparación académica que caracteriza al nuevo funcionario, al tiempo que manifestó su disposición de trabajar de manera incansable para lograr que mediante la implementación de planes y programas de salud colectiva, se pueda lograr un sistema de salud coherente y equitativo.

“Es nuestro deber continuar esta labor, cumplir las directrices del presidente de la República Luis Abinader, de mejorar la calidad de la salud de los dominicanos, que cuenten con servicios de salud oportunos y humanizados, en esta lucha desde Salud Colectiva que es una cabeza importante del Ministerio, sobre todo en este momento de pandemia fortaleceremos los esfuerzos para obtener los mejores resultados en beneficio de toda la población” , manifestó Rivera.

Mientras que el doctor Eladio Pérez afirmó su compromiso para obtener los mejores resultados en salud para el país, al tiempo que agradeció al presidente su designación en esa dependencia donde pondrá su mayor disposición de trabajar por la integración.

El acto de juramentación contó con la presencia de los viceministros doctora Raysa Bello, de Asistencia Social; Edward Guzmán, de Planificación y Desarrollo; José Manuel Matos, viceministro de Garantía de la Calidad; Fernando Ureña, de las Direcciones Provinciales de Salud DPS/DAS; así como de los doctores Robinson Santos, director del Gabinete del MSP y Luis Tolentino director Jurídico y Leandro Villanueva, director de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS).

Decreto 279-21

El Poder Ejecutivo designó al doctor Eladio Pérez como viceministro de Salud, en sustitución de la doctora Ivelisse Acosta Reyes, quien recientemente renunció al cargo como responsable de Salud Colectiva.

La designación de Pérez está contenida en el artículo 2 del decreto 279-21, de fecha 27 de abril de 2021, que deroga el artículo 2 del decreto 355-20 del 17 de agosto de 2020, que establecía el cargo de Acosta Reyes.

Sobre Eladio Pérez

El doctor Eladio R. Pérez Antonio cuenta con una dilatada experiencia en el área de la medicina, es egresado de la carrera de doctor en medicina, donde alcanzó el mérito de Cum Laude en la Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD. Egresó del Máster Universitario en Alta Dirección, en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España.

Máster Executive en Gestión Hospitalaria Escuela de Organización Industrial. Madrid, España. Además, tiene una Certificación en IBM SSPS Statistics 24 Facultad de Economía, Universidad Autónoma de Santo Domingo y Especialidad en Salud Pública Internacional Escuela Nacional de Sanidad, Instituto Carlos III, Madrid, España.

Cuenta con Diplomado en “Gestión Estratégica en Salud” Universidad Autónoma de Santo Domingo y ha estudiado en áreas de epidemiología y otras áreas de la salud.

En su experiencia laboral se ha desempeñado como: Especialista Técnico en Epidemiología – Proyecto de la Modelación Epidemiológica y Evaluación de Riesgo del COVID-19, del Banco Interamericano de Desarrollo. Director General Dirección de Análisis de Situación de Salud, Monitoreo y Evaluación de Resultados. Ministerio de Salud Pública. Coordinador Maestría Alta Gerencia en Dirección Servicios de Salud Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC.

Además, médico Epidemiólogo Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Profesor de la cátedra de Epidemiología, Metodología de la Investigación y Medicina Social Universidad Autónoma de Santo Domingo 2015-2016 Médico Pasante de Investigación Dirección Nacional de Investigación en Salud, Ministerio de Salud Pública, entre otras labores.

Publicaciones

El doctor Pérez cuenta además con diversas publicaciones científicas entre las que destacamos:

Publicaciones científicas – Características clínicas y epidemiológicas de la COVID-19 en pediatría en República Dominicana. La Romana, República Dominicana, 2021. Morbilidad en Recién Nacidos Prematuros Ingresados en relación al uso de Glucocorticoides Prenatales. Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. 2020.

ESCAPE pain trial – The effects of Curcumin in pain relief in women diagnosed with primary dysmenorrhea: A triple blinded, placebo-controlled, phase II, randomized clinical trail protocol. – Suficiencia y sostenibilidad de las pensiones en la República Dominicana Observatorio de la Seguridad Social. INTEC. 2020. – Atención Primaria en Salud en Latinoamérica y el Caribe: Experiencias Exitosas y Lecciones Aprendidas. Observatorio de Seguridad Social. INTEC. 2020.

Indicadores estadísticos y epidemiológicos 2017-2018, Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares. Ministerio de Salud Pública. Servicio Nacional de Salud 2018. – Indicadores estadísticos y epidemiológicos 2014-2016, Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares. Ministerio de Salud Pública. Servicio Nacional de Salud 2017. – PFI ¿Un ejemplo para países en vía de desarrollo? Instituto de Salud Carlos III, Escuela Nacional de Sanidad, Madrid. España, 2016.