Juramentados: políticos, chapeadores y arribistas

​Antes de comenzar a desglosar este trabajo que de antemano estoy seguro causará mucha polémica y roncha en algunos intolerantes seguidores de los personajes a tratar, voy a definir tres palabras del Titulo de este articulo, que a principio pensé titularlo, “A mis amigos del PRM” , pero como la palabra Amigo, pesa mucho y no todo el mundo lo es y en esa organización política no tengo muchos, si no conocidos, preferí, el que figura más arriba.

1-Político: Perteneciente o relativo a la doctrina política; Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto

o de cualquier otro modo; Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado; Actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. (Solo esas definiciones para lo que voy a tratar) .

2- Chapeador: Persona que ejecuta la operación de Chapea. (limpiar la tierra) , En la cultura dominicana, es un nuevo esterotipo; se trata de una persona troglodita, que “impone la verdad en nombre de la corrupción pública, la fortuna sin alma y las mil caras de la hipocresía” .

3- Arribista: Person que progresa en la vida por medios rápidos y sin escrúpulos.

Estas definiciones de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, lo traigo a cotejo, a propósito de el carnaval de juramentaciones llegadas,s que están sucediendo en el Partido Revolucionario Moderno (PRM) , hechas por su candidato a la presidencia Luis Abinader, especificamente me refiero a los saltarínes del residuo que tiene el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), otrora Jacho Prendío.

Muchos de los “Bienvenidos” al clan son visto con ojeriza (enomo, mala voluntad) dentro de la novel organización política, tanto en el país como en el exterior, Nueva york, que es donde se concentra la mayor cantidad de militantes y simpatizantes de la diáspora, está que arde con tanta basura que está aceptando el PRM en sus filas, muchas de ellas que despotricaron (hablaron sin consideración ni reparo) cuando estuvieron infiltradas, otras que nunca estuvieron han llegado “apoyar” como perro falderos, estos últimos son Andrés Vanderhorst y el Leonardo Matos Berrido.

Quién no conoce a estos personajes de la política vernácula ? si usted no lo sabe, revice la historia política del país y el pasado de cada uno de ellos y se dará cuenta que lo que buscan es más que “apoyar” , porque su pedigrí político es conocido por todos en la República Dominicana. Y ni hablar de los Sapos que saltan de un partido a otro como Tony Peña Guaba, Ruben Luna, Carlos Gabriel García y Neney Cabrera, quienes a decir por la posición que ocupa el PRM en las encuestas, llegaron en busca del eslabón perdido.

No podemos sorprendenos si mañana, son juramentados y recibidos con bombos y platillos como sucedió con los citados personajes, Miguelito y su trulla (Turba o tropa) entiendase, Peggy, Fiquito, Mariñez, Fello, Hector Guzmán, Yanet Camilo y demás “hierbas aromáticas” del ambiente político. Todo lo que está aconteciendo le da la razón a quienes pregonan que “el PRD y el PRM es lo mismo” .

Al parecer los estrategas políticos se están dejando llevar de la máxima aquella, “que en política para ganar hay que sumar” , pero se les olvida que, por sumar mal, se puede restar, púes ya la pava no pone donde ponía, todo el país está vigilante con políticos como los mencionados, quienes tienen un largo historial negativo. O puede ser que la cúpula perremeista tiene algún compromiso previo con esos advenedizos, que nadie sabe.

Luis Abinader, como candidato limpio hasta ahora con cero tasa de rechazo, debe cuidarse de sus pasos y de los escollos que está encontrando, porque en un futuro gobierno encabezado por él, lo pueden hacer fracasar, le recordaré algo que dijo el doctor Balaguer, “No coman Berenjena morada con arroz blanco porque hacen daño” , analice y lo dejo de tarea, porque lo que está pasando en el PRM, tiene a muchos nervioso, errores infantiles, acogida de personas poco grata y un aire triunfalista es lo que tiene confundido a más y con la duda de si le otorga su voto en el proceso electoral que se avecina.

En Nueva York, hay una queja generalizada de muchos, porque desde ya se están repartiendo cargos en el tren gubernamental, o sea que la gallina no ha puesto los huevos y lo tienen en la canasta. Lo correcto sería seguir trabajando hasta lograr el triunfo en las elecciones, aunque al parecer, el COVID-19 tiene a los perremeistas de la diáspora tan alejados que ni siquiera han imitado a su líder y candidato que está tirado a la calle, aquí la seccional se tomó una vacaciones permante, ni la dirigencia ni los “líderes” pasaron la materia en esta crisis sanitaria. Cuidado con esos Juramentados políticos, Chapeadores y Arribista !

​POR VÍCTOR GÓMEZ

