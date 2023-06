Jurado de Florida halla no culpable a ex responsable de seguridad de colegio de Parkland

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Un jurado de Florida (EE.UU.) halló este jueves no culpable al oficial y ex encargado de la seguridad del instituto de Parkland donde en 2018 se registró un tiroteo masivo que se cobró la vida de 17 personas, entre ellas 14 estudiantes y al que se acusó de no haber hecho nada para impedir la matanza.

Tras cuatro días de deliberaciones, el jurado libró a Scot Peterson, de 60 años, de los 11 cargos que pesaban en su contra, entre ellos el de «negligencia infantil y negligencia culposa», por su nula acción para impedir la matanza perpetrada en la escuela de secundaria Marjory Stoneman Douglas de Parkland, como argumentaba la Fiscalía estatal.

Durante el juicio de dos semanas y media, el abogado de Peterson argumentó que el entonces ayudante de alguacil del condado de Broward, al norte de Miami, permaneció fuera y no entró en las instalaciones del colegio porque no podía ver de dónde procedían los disparos.

El jurado, compuesto por tres mujeres y tres hombres; y que deliberó por aproximadamente 19 horas a lo largo de cuatro días, consideró que los fiscales no lograron probar más allá de una duda razonable que Peterson debería ser considerado como alguien “responsable del bienestar de un niño”.

El ahora exalguacil de Broward Scott Israel (quien fue suspendido de su cargo) acusó entonces a Peterson de actuar como un «cobarde» en el momento del tiroteo.

Peterson fue suspendido de sus funciones después de que unas imágenes de vídeo grabadas durante la masacre lo mostraran fuera del instituto parapetado, sin intentar entrar para reducir al tirador.

El exencargado de la seguridad de la escuela se había declarado inocente de los 11 cargos en su contra, 7 de ellos considerados graves, además de un cargo menor por supuestamente mentir a los investigadores sobre el número de disparos que escuchó tras llegar al lugar del sucesos y sobre si vio o no a personas que huían del edificio donde se produjo el tiroteo.

En febrero pasado se cumplieron cinco años del tiroteo perpetrado por Cruz, entonces de 19 años, que el mismo día de la matanza confesó a la policía haber sido el autor, y luego se declaró culpable ante la justicia de todos los cargos y pidió perdón.

Cruz se salvó de una condena a muerte porque no hubo unanimidad del jurado, un requisito que ya no es necesario en Florida, de acuerdo con una nueva ley promovida por el gobernador Ron DeSantis, quien expresó su descontento por el hecho de que el joven fuera condenado «solo» a cadena perpetua.

La nueva ley establece que basta con que ocho de los doce miembros del jurado estén de acuerdo para imponer la pena capital a un condenado.

Cruz cumple cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por matar con un rifle semiautomático a catorce estudiantes y tres miembros del personal en la citada escuela.

En 2022, murieron a causa de un tiroteo en una escuela primaria de Uvalde (Texas) al menos 19 estudiantes y dos adultos, pero la peor matanza en un centro educativo de EE.UU. es la ocurrida en 2012 en una escuela primaria de Sandy Hook (Connecticut) donde perdieron la vida 26 personas, 20 de ellas niños de seis y siete años.

En enero pasado, el presidente de EE.UU., Joe Biden, pidió al Congreso que prohíba la fabricación y venta al público de armas de asalto.

Relacionado