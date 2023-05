Jurado de Florida decidirá si rapero YNW Melly es culpable de doble asesinato

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – Un jurado popular de Florida decidirá si el rapero YNM Melly es o no culpable del asesinato a tiros de dos amigos suyos en 2018, una acusación por la que la Fiscalía pidió la pena de muerte para el músico que precisamente saltó a la fama ese año con la canción «Murder on My Mind» (Asesinato en mi mente).

YNM Melly, cuyo nombre real es Jamell Demons y tiene 24 años, fue arrestado en octubre de 2019 por dos cargos de asesinato en primer grado y, desde entonces, permanece preso en una cárcel del condado de Broward, al norte de Miami, sin derecho a fianza.

Según la Policía, YNM Melly, con ayuda del también rapero, trató de hacer creer que sus amigos Anthony Williams y Christopher Thomas Jr habían sido tiroteados desde un vehículo en marcha, cuando fue quien les disparó.

Williams y Thomas Jr. murieron en el Memorial Hospital Miramar, al noroeste de Miami, hasta donde fueron trasladados por Henry.

Las víctimas, aspirantes a raperos, se habían mudado recientemente desde Vero Beach al condado de Broward, en el sureste de Florida, con el objetivo de impulsar su carrera musical.

El asesinato, aparentemente motivado por dinero, «fue especialmente atroz o cruel; él (Demons) cometió el homicidio de manera fría, calculada y premeditada», señala la Fiscalía en documentos judiciales.

De acuerdo con la investigación, «respaldada por pruebas forenses», Demons «disparó y mató a Williams y Thomas Jr.» y luego junto con Henry manipuló la escena del crimen para pareciese un tiroteo desde otro vehículo.

Melly ha mantenido desde el principio su inocencia y alegó que no tenía ningún motivo para disparar a sus amigos y que fue acusado falsamente, según el medio XXL.

El juicio contra el rapero, que preside el juez John Murphy III y comenzó oficialmente en abril pasado con la selección del jurado, podría comenzar con la presentación de los argumentos orales en junio próximo, añadió el citado medio.

YNW Melly publicó en enero de 2019 su primer disco de estudio, «We All Shine», y se aprestaba a iniciar su primera gira nacional.

Después de los asesinatos, los seguidores y críticos del rapero han escrutado la letra de «Murder on My Mind», el tercer sencillo de su álbum debut «I Am You» (2017), en el que se relata un homicidio no intencional.

Relacionado