Jurado comienza a deliberar en el juicio de Blac Chyna v. Kardashians

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES (AP) — Los miembros del jurado comenzaron las deliberaciones el jueves en un juicio que enfrenta a la ex estrella de telerrealidad Blac Chyna con Kim Kardashian , Kris Jenner , Khloé Kardashian y Kylie Jenner.

En su alegato final, la abogada de Chyna, Lynne Ciani, argumentó que no era razonable que las cuatro mujeres creyeran que su cliente abusó violentamente de su ex prometido Rob Kardashian .

“Olvídense de quiénes son, olvídense de lo famosos que son”, dijo Ciani al jurado. “¿Era razonable que los acusados ​​creyeran que la versión de los hechos de su hijo o hermano de que había sido atacado brutalmente?”

Argumentó que la evidencia física de la época mostraba que no lo era.

“Él no tenía una marca en él”, dijo Ciani. “No hubo llamada a la policía, ni viaje al hospital, ni siquiera una curita”.

Chyna está demandando a las cuatro mujeres por difamación e interferencia con el contrato, alegando que deliberadamente difundieron historias falsas de un ataque a Rob Kardashian el 15 de diciembre de 2016 para cancelar el reality show de la pareja, “Rob & Chyna”, antes de su segundo. estación.

El abogado de Kardashian, David G. Rhodes, argumentó durante su cierre que las mujeres tenían todas las razones para creer en los relatos del ataque de Rob Kardashian y del novio de toda la vida de Kris Jenner, Corey Gamble, quien llegó al lugar para terminar la disputa y fue una defensa clave. testigo.

Rhodes argumentó que, independientemente de lo que sucedió entre la pareja, el programa terminó porque su relación terminó, como testificaron todos los ejecutivos que supervisaban el programa durante el juicio.

“No era su programa”, dijo Rhodes. “No es el programa de ‘Chyna y Rob’, no es el programa de ‘Chyna’, es el programa de ‘Rob KARDASHIAN y Chyna’. Era un programa sobre una relación. Eso está en el centro de todo el caso”.

Los cuatro acusados ​​estaban en la primera fila de la sala del tribunal para los argumentos finales, como lo estuvieron durante la mayor parte del juicio de nueve días.

En el pasillo fuera de la sala del tribunal, el novio de Kim Kardashian, la estrella de “Saturday Night Live”, Pete Davidson, la saludó con un abrazo y un beso antes de que ellos y el resto de la familia fueran conducidos por los agentes a una sala de espera privada que han usado durante todo el tiempo. la prueba.

En el caso civil, nueve de los 12 miembros del jurado deberán ponerse de acuerdo sobre si cada uno de los acusados ​​de Kardashian mintió a sabiendas acerca de que Chyna abusó de Rob Kardashian o corrió la voz al respecto con un desprecio imprudente por la verdad. El mismo número deberá decidir si cada uno interfirió ilegalmente con el contrato de Chyna con E! red, que transmitió “Rob & Chyna” y “Keeping Up With the Kardashians”.

Relacionado