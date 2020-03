Junta de Vecinos residencial Villa Claudia dispone restricción de entrada por posible caso Covid-19

View this post on Instagram

Buenas tardes vecinos TENEMOS UN “POSIBLE” CASO POSITIVO de coronavirus COVI19 en nuestro residencial. ESTA FAMILIA EN UN ACTO CIVICO SE HAN AUTOIMPUESTO EL AISLAMIENTO SOCIAL Y CUARENTENA. Los felicitamos por ello. Esto nos obliga a tomar medidas para mitigar los posibles contagios y PEDIRLES A TODOS que nos ayuden a cumplir lo mejor posible estas medidas. La mejor forma de controlar el virus es con el asilamiento social. MEDIDAS QUE TOMAREMOS EN NUESTRO RESIDENCIAL Este es el protocolo que seguiremos en nuestro residencial para el control del COV19 / CORONAVIRUS. 1. SE RESTRINGE EL TRANSITO EN EL RESIDENCIAL SOLO RESIDENTES PUEDEN ENTRAR Y SALIR. 2. El residencial entra en cuarentena por 15 días. LOS QUE PUEDAN SOLICITAR UNA LICENCIA EN SUS TRABAJOS DE UNA SEMANA PARA EVALUAR POSIBLES SINTOMAS QUE LO HAGAN. Es mejor prevenir que lamentar. 3. Quedan suspendidas/limitadas las actividades sociales. 4. La cancha estará cerrada por 15 días 5. Área infantil cerrada por 15 días 6. Negocios que reciben visitantes deben ser sanitizados incluye, salones, colmados, cafeterías y colegios. 7. Deliverys y dependientes de colmado debe usar guantes desechables, mascarillas y lavado de manos con jabón o gel bactericida después de cada entrega. 8. Personal de seguridad en las garitas deberán usar guantes desechables, gel bactericida, y mascarilla. Ambas garitas, así como la oficina de la Junta de Vecinos serán sanitizadas también. 9. Cualquier persona con síntomas deberá llamar o escribir a los siguientes teléfonos 849-357-3034 /829-546-9166 /809-922-8726 / 809-922-9370 AQUELLOS QUE PRESENTEN SINTOMAS DE GRIPE, FIEBRE, DOLORES EN EL CUERPO, TOS SECA, CONGESTION, DOLOR DE GARGANTA, DIARREA DEBE DE INMEDIATO AISLARSE, AVISARNOS Y PARA TOMAR MEDIDAS MEDICAS. LA MORTALIDAD POR CORONAVIRUS ES MUY BAJA ASI QUE NO SEAMOS PRESAS DE PANICO Y MIEDO DESMEDIDO. YA TENEMOS EL CONTACTO CON LAS AUTORIDADES DE SALUD PUBLICA, EL COE Y EL PERSONAL DE EPIDEMIOLOGIA PARA CONTENER CUALQUIER DE CONTAGIO Y PROPAGACION. Ellos están al tanto de la situación y tienen las informaciones de rigor para dar seguimiento a la situación. @coe_rd @saludpublicard @educacionrdo @alcaldiadn