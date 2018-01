Junta de Aviación Civil ordena suspensión por 90 días de operaciones aerolínea PAWA

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Junta de Aviación Civil acogió a unanimidad las consideraciones presentadas mediante oficio por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), relacionadas con el incumplimiento de pago de las tasas y servicios aeronáuticos y aeroportuarios por parte de aerolínea PAWA DOMINICANA., ordenando la suspensión por noventa días del Certificado de Autorización Económica que le autoriza a realizar operaciones desde y hacia territorio nacional.

En la resolución dada a conocer este sábado se le otorga a la aerolínea un plazo de diez días hábiles para que presente los alegatos o pruebas que estime convenientes en favor de sus intereses, debiendo cumplir durante el plazo de su suspensión con todos los requerimientos establecidos en el Manual de Requisitos de Junta de Aviación Civil.

Mediante nota la Junta de Aviación Civil hace saber de la reunión sostenida el pasado viernes 26 enero 2018 de la cual emanó la Resolución No. 12-(2018) acorde a las atribuciones que le confiere la Ley No. 491-06, modificada por la Ley No. 67-13.

La Junta de Aviación Civil, estableció en el comunicado que dispondrá de un personal en el Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez, para asistir y orientar a los pasajeros que resulten afectados por la suspensión de las operaciones de la aerolínea y la cancelación de los vuelos a los diferentes destinos.

Relacionado