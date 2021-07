Junior Rodríguez, el entrenador físico que puso en forma a Vladimir Guerrero Jr.

Comparte esta noticia

El pelotero Santiago Espinal le hizo el lobby para llegarle al toletero de los Azulejos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Vladimir Guerrero Jr. ha confirmado ese talento que se anticipaba antes de su llegada a las Grandes Ligas, con su desempeño de la actual temporada, pero este éxito no ha sido fruto de la casualidad, sino que ha estado marcado por el trabajo previo que realizó junto al entrenador físico Junior Rodríguez.

Rodríguez, un exbeisbolista, quien al ver que su sueño de llegar al profesionalismo no se concretizaría, se dedicó a su otra pasión que era la preparación física, labor que inició de forma empírica, hasta llegar a profesionalizarse.

“Yo jugaba béisbol desde los 7 u 8 años, disfruté mucho del deporte y acepté que ya no iba a ser profesional, me identificaba mucho con el ejercicio, siempre me gustó mucho entrenar y hacer pesas, independientemente del béisbol, por esa razón tomé la decisión de ser entrenador físico, comencé empíricamente, como todo entrenador, hasta que a través de mucho esfuerzo me profesionalicé”.

Rodríguez, quien, como amante del deporte, daba seguimiento a la carrera de Vladimir Jr., obtuvo su primera certificación como entrenador físico, en el centro de terapia del exatleta Vicbart Geraldino. Formó parte de la organización de los Marineros de Seattle y de los Padres de San Diego, como coordinador físico.

Pero el tener esta certificación, que lo llevó a ser entrenador de planta de una de las cadenas de gimnasios más importantes del país, no detuvo su deseo de continuar aprendiendo y preparándose.

“Continúe estudiando de manera continua, de manera online y viajé a Colombia a certificarme en una de las mejores compañías, llamada Exos y ahí me formé como especialista en rendimiento”, comentó a El Nuevo Diario, Rodríguez, quien se ha desempeñado de manera profesional por 10 años, desarrollando su propio gimnasio llamado “Optimum sports Performance”.

“Los atletas siempre están ejercitando su cuerpo y necesitan quien le prepare su cuerpo con miras a ser profesional, yo tenía mis clientes, pero como me gustaba el béisbol yo quería darle una formalidad, como había una pasión y un amor por ese deporte, me fui por el área de performance o entrenador físico, que es como más se utiliza allá en los Estados Unidos”, detalla Rodríguez.

Se preparó para Guerrero Jr.

Su amor por el béisbol lo hizo que fijara su mirada en el hijo del inmortal Vladimir Guerrero, a quien buscó acercarse por diversas vías, ya que entendía que podía sumar algo positivo al talentoso jugador de 22 años.

“Yo buqué esto porque quería ayudarlo, dentro de mí, me dije, yo puedo hacer algo por este muchacho, porque tengo mi conocimiento de béisbol, ese tecnicismo, la destreza que se necesita este deporte y me puse en contacto con varias personas que conocían a Vladimir Guerrero Jr., ya sea gente de confianza, amigos de la niñez que se criaron con él, primos, incluso llegué a hablar con su antiguo entrenador físico”, explicó Junior a El Nuevo Diario.

“Trabajé con Santiago Espinal en 2018, cuando vino a jugar con las Estrellas Orientales y está con los Azulejos, y por coincidencia él le dio testimonio de mí y eso afianzó más a Vladimir, quien me contactó a finales de septiembre y me dice que cuando llegue al país tiene intenciones de trabajar conmigo y conocerme”.

Junior señala que antes de que el tomara la decisión de venir a trabajar conmigo al país, ya le estaba dando seguimiento, porque “¿Quién no le estaba dando seguimiento al prospecto número uno del béisbol?”, expresa con una sonrisa.

“Cuando casi estábamos por comenzar a trabajar, continúe viendo videos y documentándome más, para unir el talento de Vladimir, con mi trabajo como físico trainer”.

En los videos Junior observaba aspectos como son su defensa, su contextura física, ya que se encontraba por encima del peso necesario y su swing, lo que le ayudó a tener una idea de lo que necesitaban trabajar.

“Cuando lo tenía de frente, mi plan ya estaba elaborado”, precisó

Rodríguez y Guerrero Jr. se encontraron en la casa del padre del jugador, Vladimir Guerrero, donde iniciaron su trabajo conjunto, el cual ha dado hoy en día sus frutos, los cuales no sorprenden al entrenador, quien estuvo presente en cada gota de sudor que el hoy líder en votos para el Juego de Estrellas derramó para alcanzar el nivel que ha mostrado.

“Todavía no ha terminado la temporada, pero no me sorprende, porque yo sabía hacia donde nos estábamos dirigiendo y para lo que estábamos trabajando, Yo sabía que iba a tener una gran temporada, estábamos buscando eso y trabajamos para ello”, expone Rodríguez, quien sostiene que la combinación del talento que tiene Guerrero Jr. para jugar al béisbol y sus conocimientos en la preparación física, fueron claves para alcanzar este objetivo.

“Él fue muy aplicado en cuanto a la alimentación y el descanso, además de la consistencia que me demostró para desarrollar este arduo trabajo, que se vio reflejado desde el inicio de los entrenamientos primaverales, donde empezó a demostrar la mejoría en su desplazamiento, en sus batazos, algo de los que todos en el equipo fueron testigo”, dijo Rodríguez, quien señaló que la organización de los Azulejos de Toronto estuvo pendiente día a día del trabajo que estaban realizando.

Guerrero Jr., batea para promedio de .336 con 26 jonrones y 66 remolcadas en lo que va de contienda, número que lo han colocado en la carrera por el premio al Jugador Más Valioso en lo que va de temporada y que sin dudas son garantía del trabajo como entrenador físico de Rodríguez.

