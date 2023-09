Junior Payán: De dormir en cajas de cartón a empresario exitoso

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Junior Payán, un nombre que resuena en la mente de muchos dominicanos como un símbolo de perseverancia y éxito.

Conocido como el CEO de las Barras Junior Payán, este empresario ha logrado construir una exitosa empresa desde cero, enfrentando desafíos que sólo aquellos con una determinación, pueden superar.

Junior contó que comenzó a trabajar a los 11 años, codo a codo con su padre, un hombre que ya tenía un nombre y un legado en el mundo de los negocios. Sin embargo, lo que hace que la historia sea inspiradora es que siendo aún muy joven, decidió emprender su propio camino sin la ayuda directa de su progenitor.

«Recuerdo que en mi primer negocio dormía en cajas de cartón en el piso, porque mi papá me decía ‘tú tienes que fajarte y echar para adelante», recordó Junior con una sonrisa.

Junior habló sobre su vida al ser entrevistado por la coach Lolita Suárez, en el programa “Atrévete a Transformarte”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, dónde manifestó que una de las lecciones más grandes que le dejó su padre fue aprender a obtener las cosas por sí mismo.

Expuso que creció en un entorno donde todos en la familia tenían que cubrir un horario en el negocio familiar y en ese sentido relató que en un momento en que en el colegio, le correspondía entrar a trabajar a las 5:00 de la tarde y llegó tres horas tarde, obteniendo un despido que lo marcó de por vida.

«Me daba miedo entrar porque él siempre estaba en su negocio al frente, entonces entré por la parte de atrás y él también entró, miró el reloj y me dijo: ‘Entrégueme la llave y váyase para su casa, está despedido'», contó Junior, al tiempo en que manifestó que esta lección, aunque dura en su momento, le enseñó la importancia del cumplimiento del horario y el valor del trabajo duro.

Asimismo, narró que uno de los momentos más memorables de su viaje emprendedor fue cuando un prestamista visitó su oficina y lo encontró durmiendo en una caja en el suelo y la razón detrás era que vivía en la Zona Oriental y su primer negocio estaba en la Rómulo Betancourt, por lo que perdía mucho tiempo atrapado en el tráfico.

“Hay días en mi oficina que me pongo a llorar por la presión, no todo es color de rosa, también es sacrificio, a veces no duermo, pero gracias a Dios estoy cumpliendo todas mis metas y mis proyectos”, agregó.

Dijo que ha llegado a pensar que tiene ángeles que cuidan de él, porque hay muchos momentos en los que tienen situaciones difíciles, sin embargo siempre encuentran la forma de salir a camino de la mejor manera.

Hoy en día Junior Payán y su empresa cuentan con 9 sucursales en el Gran Santo Domingo y tienen planes de abrir 2 sucursales más en Bávaro, una en Santiago, otra en San Francisco de Macorís y una más en Las Palmas de Herrera en los próximos meses.

«Estaremos en el play también, ahora creo que mi último tiro y es para cumplirle a mi papá donde quiera que esté, que sé que estará orgulloso es que a principio de año, con Dios delante estaremos en Estados Unidos”, adelantó.

Juventud

Durante la entrevista, Junior manifestó que se siente muy orgulloso de lo que ha construido y tiene el genuino deseo de aportar a la sociedad, principalmente porque hoy día le da tristeza ver cómo va la juventud.

Consideró que hoy día la juventud dominicana quiere quiere obtener éxito y cosas materiales de forma rápida, sin embargo, precisó que escalar de posición requiere sacrificio y trabajo duro.

“A veces me da mucha pena ver cómo va nuestra juventud, ahora los jóvenes todo lo quieren rápido, pero yo entiendo que con sacrificio y trabajo se puede llegar, yo lo he logrado y me falta mucho todavía”, expresó.