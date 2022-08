Junior Noboa es premiado por la Revista Mercado por aportes al béisbol

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Comisionado Nacional de Béisbol, Junior Noboa estuvo entre las personalidades reconocidas el martes en la premiación The Best of DR, evento que cada año organiza la Revista Mercado y que contó con el soporte de la Alcaldía del Distrito Nacional, en una actividad efectuada en Portazul en la Zona Colonial.

El exjugador recibió las distinciones por sus contribuciones, desde las distintas posiciones que ha ocupado en su trayectoria en el béisbol, al desarrollo de este pasatiempo en todo el país.

Además, como un gran aliado estratégico que ha sido en el fomento y desempeño de las actividades deportivas que ha generado el Ayuntamiento del Distrito Nacional con la alcaldesa Carolina Mejía a la cabeza, en estos dos años de gobierno de Luis Abinader.

Tras recibir su reconocimiento de manos de la propia Mejía y de Patricia de Moya, presidenta de Mercado Media Network, Noboa agradeció grandemente a la revista Mercado y la alcaldía del Distrito Nacional por esta distinción que recibe, la cual acepta con humildad y presto a continuar desarrollando una labor loable en favor del deporte dominicano, desde la posición que ocupa en las oficinas del Comisionado Nacional de Béisbol.

“Gracias a todos ustedes por ponderar la labor que hemos desarrollado en las últimas décadas, las cuales continuaré realizando desde cualquiera de las posiciones que ocupe, pues he sido siempre un hombre del béisbol, desde mis años en que me iniciaba en ls pequeñas ligas, con las enseñanzas que me dieron mis padres y que he mantenido desde entonces “, sostuvo Noboa.

Expresó que desde el puesto de Comisionado Nacional de Béisbol seguirá con el trabajo que ha ejecutado desde el primer día en que ocupó la posición, que ha sido la de reconstruir estadios en diferentes demarcaciones, tal como ha ocurrido, pintar instalaciones, así como distribuir útiles deportivos y escolares en diferentes ligas en los diferentes barrios de la capital y provincias del país.

Noboa fue la única persona perteneciente al Estado Dominicano en ser reconocido. Junto a él fueron galardonados, Al Horford, estelar de los Celtics de Boston; David Ortiz, quien recién fue fue instalado en Cooperstown; figuras del arte como Charitín Goyco, Cuquín Victoria, Eddy Herrera, Leonel Lirio, Fernando García, Rosa Hernández de Grullón, Fernando Varela.

El premio denominado The Best og The Best (Lo mejor de los Mejor) le correspondió a la Gundación Tovar, perteneciente al Grupo Rizek, cuyo reconocimiento fue recibido por Samir y Héctor José Rizek. Danilo Ginebra, CEO de Altice en Dominicana.

