Junior Noboa, designado Comisionado Nacional de Béisbol, sigue al frente del Licey

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exjugador de Grandes Ligas, Junior Noboa, fue designado este viernes como Comisionado Nacional de béisbol profesional, mediante el decreto 463-20, por el presidente de la República, Luis Abinader.

El ejecutivo de béisbol, quien sustituye al periodista Ricky Noboa en estas funciones, dijo en conversación telefónica con El Nuevo Diario, que recibió su nombramiento este viernes y que es una falsedad que haya dejado la gerencia general de los Tigres del Licey como se había especulado.

“No sé de dónde publican eso de mi renuncia, no he hablado con él presidente del Licey, apenas me nombraron”, especificó Noboa.

Aunque Noboa, quien es vicepresidente de los Diamondbacks de Arizona, tendrá decisiones por tomar en los siguientes días, no existe una ley o estatuto que le prohíba realizar las dos funciones, por lo que es poco probable que deje la gerencia del conjunto azul, función que no le impide velar por la mejoría en todos los aspectos del béisbol nacional, que es la responsabilidad que le corresponde como Comisionado Nacional de Béisbol.