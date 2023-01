Junior Lake: “En el clubhouse todos somos hermanos”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los Tigres del Licey iniciaron este martes las prácticas del equipo que representará a la República Dominicana en la Serie del Caribe 2023, edición que será celebrada en Venezuela.

El jardinero de las Estrellas Orientales, Junior Lake, es parte de los refuerzos que se suman a la causa que busca conquistar la corona caribeña número 11 para los Tigres y la 22 para la República Dominicana.

“Agradecido por la invitación y por la acogida de mis compañeros. Me han dado una buena bienvenida y eso me hace sentir más en confianza, además, he jugado con la mayoría. Me siento muy contento de estar aquí”, comentó el petromacorisano.

“En el clubhouse todos somos hermanos y nos tratamos como tal”, agregó.

Lake fue seleccionado por las Estrellas Orientales en la segunda ronda del draft de novatos de 2009, haciendo su debut en esa misma campaña. Desde entonces, ha participado en 14 temporadas ininterrumpidas en la Lidom.

“Esta liga me ha ayudado bastante. Me siento privilegiado de haber debutado desde temprano y haber jugado con peloteros con los que me he identificado y que me han enseñado cómo es el béisbol de invierno”, declaró el jugador.

Fue el 19 de julio de 2013 cuando el dominicano se estrenó en la gran carpa, vistiendo la camiseta de los Cachorros de Chicago, en un partido frente a los Rockies de Colorado.

“Ese momento no se me olvidará nunca, es parte de mi historia y es un sueño cumplido. Me da mucha alegría que me hayan dado la oportunidad”, relató.

El capitán de las Estrellas ha sido galardonado en seis ocasiones con el premio al Guante de Oro en los jardines, correspondiente a su participación en la Liga Dominicana.

Sin embargo, Lake fue firmado como campocorto por los Cachorros en 2007, quienes lo movieron a los jardines al momento de su debut en Las Mayores.

“La transición fue difícil porque no sabía cómo manejarme, pero se logra todo lo que uno se proponga hacer. Me dispuse a ser uno de los mejores defensores, trabajé y pude evolucionar en ese aspecto”, narró.

Por otro lado, el veterano asegura que mantenerse enfocado es la clave para manejar la presión en escenarios importantes: “Todos los equipos tienen fanáticos exigentes pero uno trata de dar lo mejor y cuando sale al terreno sentirse satisfecho de todo lo que se pudo hacer”.

La Serie del Caribe será celebrada desde el 2 al 10 de febrero en el Estadio la Rinconada en Caracas y el Estadio Forum de La Guaira, Venezuela, mismo donde República Dominicana enfrentará a México a las 12 del mediodía.

Relacionado