Junior Fernández afirma había pedido cambio de Gigantes para Águilas

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Junior Fernández, el veloz lanzador adquirido por las Águilas Cibaeñas declaró que se encuentra ansioso por colocarse el uniforme amarillo del equipo para debutar finalmente en la pelota dominicana y promete hacerlo cada año.

Entrevistado por el equipo de prensa de los 21 veces campeones nacionales, un jovial Fernández destacó que para él “representa un orgullo unirme a un equipo con tradición y una marca del béisbol dominicano, como es el de las Águilas”.

“Desde hace un par de años le pedí a Ángel Ovalles, una de las personas que me han dado seguimiento y ayudado a crecer en la organización de los Cardenales, que me cambiara para las Águilas y cuando él me llamó para decírmelo, me llené de emoción”, dijo Junior, en una nota de prensa del equipo amarillo.

Al preguntarle si vendrá a jugar a la temporada invernal criolla dijo que “Yo sin dudas pienso no defraudarlos, iré a lanzar mayormente porque no creo que el trabajo de este año sea largo y porque los Cardenales me han dado permiso desde el 2018 para hacerlo”.

“Con la salud y la bendición de Dios estaré lanzando con las Águilas. Soy de la capital y no importa, sé que voy a tener a todos los liceístas encima, incluso familiares míos, por la rivalidad entre estos dos equipos y eso a mí me encanta”, dijo sonriente.

“Me he sentido contento y abrumado, desde que fui cambiado, los fanáticos aguiluchos me han llenado mi cuenta de Instagram con hermosos mensajes, dándome la bienvenida, pienso trabajar con las Águilas y será divertido con mis amigos y familia que viven en la capital, ya que las Aguilas y Licey son fuertes competidores”

Fernández es parte de la repuesta que está dando Ovalles a la necesidad de las Águilas de mejorar la parte de atrás del relevo del equipo, una debilidad notoria el año pasado, su primero como gerente general aguilucho.

Junior se define como un pelotero de equipo, alegre, que sale a darlo todo, y que se siente seguro de su desempeño que es cada vez más efectivo gracias a lo que piensa es la clave del éxito “Trabajo, entrega, y buen juicio”.

Es dueño de un repertorio que domina, basado en su recta que puede caminar hasta 100 M/PH, el cambio y la slider. Es considerado por los expertos como una de las mejores bolas rápidas en el sistema de St. Louis y el prospecto número 9 de la organización según MLB Pipeline

Durante la entrevista Junior Fernández declaró que es nativo de Villa Mella, en Santo Domingo, donde jugaba béisbol pequeñas ligas a la edad de 11 y 12 años, en la Liga Mercedes, pero a los 13 años sus padres se mudaron a Estados Unidos jugando un año béisbol en la secundaria.

“En las navidades del 2013 vine a República Dominicana, y en un partido lance, y me vieron busca talentos de San Luis, que de inmediato me dieron seguimiento, eso hizo que tomara la decisión de regresar para iniciar la busca de una firma y salir del Draft de Estados Unidos. Tuve que esperar un año para eso. Los cardenales me firmaron como agente libre internacional por 400 mil dolares”.

Junior Fernández es una selección de séptima ronda de los Gigantes en el Draft de Lidom del año 2016, pero no ha debutado en el país. Los aguiluchos lo adquirieron la pasada semana mediante un cambio con los Gigantes del Cibao por Wilín Rosario.

