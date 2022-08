Junior Chávez, bailarín y coreógrafo realizará talleres de diversos estilos de danzas

Comparte esta noticia

Las actividades se realizarán en las academias de danza Royalty Dance Place y en el Community College de República Dominicana (Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC))

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El maestro, coreógrafo y bailarín dominicano Junior Chávez regresa al país con la intención de compartir los conocimientos adquiridos en su especialización en la Universidad Juan Carlos y otras entidades de la danza en Europa con los estudiantes dominicanos, como agradecimiento a la oportunidad recibida.

Con este fin, Ramón Junior Chávez León, realizará diversos talleres en varias escuelas teniendo hasta el momento confirmados el viernes 19 de agosto, a las 7:00 p.m. en Royalty Dance Place un taller de urbano y el martes 23 de agosto, de 3:00 p.m. a 6:00 p.m. en el Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC) uno de danza contemporánea.

“Venimos a RD de vacaciones, pero no podía dejar de compartir algunas experiencias de lo que he aprendido en otros países, con mis colegas bailarines y con quienes di mis primeros pasos en la danza, además con profesores que me enseñaron y me abrieron el camino por el cual crecí”, manifestó Ramón Junior Chávez León.

Ramón Junior Chávez León es egresado de la Universidad Rey Juan Carlos, en Madrid, España, con el título de “Coreografía e Interpretación de la Danza Contemporánea”. En la República Dominicana, es egresado de la Academia de Formación Artística Amaury Sánchez (AFA) y de la Escuela Nacional de Danza (ENDANZA).

Actualmente se desempeña en Madrid como coreógrafo, bailarín y profesor de estilos de danza: Afrodance, HipHop, Contemporáneo y Comercial Dance, miembro de las compañías Larumbe Danza, African Vibes Company, Danza Aldava, Ohana Studio y SalsaBachata. Ha viajado a otras ciudades de España, así como a otros países europeos a impartir talleres sobre danzas.

Ha participado en grandes eventos realizados en afamados escenarios artísticos, así como en vídeo clip y comerciales, además perteneció al Ballet de Cámara de Madrid. En RD, fue miembro de la Compañía Joven de Danza, Royalty Dance Crew, entre otras.

También participó en la competencia “Internacional HipHop 2017”, realizada en Las Vegas Estados Unidos en representación de la República Dominicana con el grupo Royalty Dance Crew y un año más tarde participó en el mismo evento “Internacional HipHop 2018”, pero en esta vez, en representación de Madrid, España, con el grupo TNK en Arizona Estados Unidos.

Con deseos de aportar más.

El anhelo de Junior Chávez es seguir contribuyendo para que los estudiantes y las academias reciban entrenamiento en otras disciplinas del baile que les permitirían una mayor actualización y desarrollo de competencias en la danza.

“Cuando pensé viajar a mi país, la República Dominicana, preparé un proyecto que denominé “Afro Vives Festival RD”, que consiste en un festival de enseñanza – aprendizaje de danza, de tres ritmos diferentes, con duración de tres días continuos, impartido por tres profesores de tres países diferentes, con el objetivo acercar las danzas afro-urbanas a los bailarines dominicanos, compartiendo la historia, evolución y desarrollo que han tenido dichos estilos durante su creación hasta la actualidad, creando así un espacio de aprendizaje teórico y práctico para el conocimiento/crecimiento cultural de los participantes que sería totalmente gratis para los participantes, finalizando con una presentación artística para el público en general”, puntualizó Chávez León.

Aunque el festival no se pudo realizar en esta ocasión, el bailarín expresó, que lo deja en carpeta, porque con el mismo busca crear una conexión entre la comunidad de bailarines interesados en las danzas afro-urbanas, para aumentar sus conocimientos sobre las mismas y desarrollar una conciencia cultural creando así una nueva visión, eliminando fronteras para una expansión una total multiculturalidad.

Ramón Junior Chávez León en Instagram: @rjuniorrd; instituciones de danza a la que pertenece: @larumbe_danza; @africanvibescompany, @urbanaldava, @danzaaldava @ohana.studio.fam, @salsabachata @salsabachata_escuela.

