Junior Caminero muestra su clase al conectar tres jonrones en liga menor

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK. – El dominicano Junior Caminero fue calificado como el prospecto Nro. 6 en general tras la actualizada lista de los Mejores 100 Prospectos de MLB Pipeline, y el infielder ratificó su etiqueta de prospecto élite en la jornada del sábado con Doble-A Montgomery.

Caminero, el prospecto más cotizado en la organización de los Rays, pegó tres cuadrangulares en la victoria de Montgomery en la doble cartelera contra Birmingham. Lo que fue más impresionante: Lo logró en un encuentro de siete entradas.

Con todo su trueno, los despliegues de bambinazos no son parte del plan de Caminero.

“No trato de pegar jonrones”, reconoció Caminero. “Trato de dar el mejor swing posible, y me concentro más en dar líneas. No importa dónde vaya la bola, trato de dar mi mejor swing al pitcheo que busco”.

Los primeros dos vuelacercas fueron contra el prospecto Nro. 9 de los Medias Blancas, Ky Busch. Caminero entró a la caja de bateo por última vez en el sexto capítulo y sacudió un cuadrangular contra Adisyn Coffey — un batazo de 472 pies, según el dispositivo Trackman del equipo. El jonrón de tres vueltas le dio al quisqueyano seis remolcadas en el partido.

“A veces me sorprendo de lo duro que le doy a la bola”, explicó Caminero. “Pero lo que no me sorprende son estos resultados porque trabajo fuerte durante la temporada muerta con los detalles que quiero mejorar”.

Pese a debutar en Doble-A con apenas 19 años a finales de mayo, el prospecto Nro. 1 entre los antesalistas sigue demostrando lo bien que se ha acoplado a dicho nivel con 65 imparables en 55 partidos.

“Estoy muy contento con esta clase de días, pero sé que es el resultado de todo el trabajo que he hecho durante la temporada muerta”, agregó Caminero. “Ahora estoy viendo estos resultados, y sigo trabajando porque quiero seguir siendo consistente hasta el final”.

