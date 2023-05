Julius Randle: «Tenemos que mirar en nuestro interior»

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- En los Knicks están dolidos. Tras una muy buen temporada regular se mostraron firmes en playoffs ante Cleveland Cavaliers y veían la serie ante los Heat como una fantástica oportunidad para avanzar hasta las finales de la Conferencia Este. Sin embargo, tal optimismo se ha ido desvaneciendo a la vez que los de Florida han ido sumando victoria hasta colocarse anoche 3-1 arriba.

Ese último golpe, el que deja a los de New York al borde del abismo, ha hecho que los cimientos estén a punto de derrumbarse. No hablamos solo de quedar eliminados, sino de sentir que no se ha puesto todo lo que realmente se tenía sobre la pista. Por ello, Julius Randle hace un llamamiento a sus compañeros de cara a encontrar el camino para levantarse y seguir peleando en busca de la remontada.

«Tal vez ellos lo desean más. No lo sé. Hemos sido un equipo todo el año y ahora tenemos que encontrar una manera de intensificar y hacer nuestras jugadas para mantener viva la temporada. Tenemos que mirar en nuestro interior. Eso es todo lo que puedo decir. Mira dentro y pregúntate cuánto lo deseas», sentencia el jugador All-Star de los neoyorquinos.

En una línea parecida a Randle se expresa Julen Brunson. Tras irse hasta los 32 puntos y 11 asistencias en el Game 4, el guard tiene claro que de cara al quinto envite será clave que todos los jugadores mantengan la confianza en lo que hacen.

Mientras los Knicks miran hacia el Juego 5 el miércoles por la noche en el MSG, saben que deben encontrar la manera de ser más físicos y duros contra Jimmy Butler y el Heat.

«Estamos al borde de la eliminación, así que toca dar todo lo que tienes. Esa debería ser la mentalidad de todos. No importa lo que hagas, no importa lo que tengas que hacer, solo tienes que salir, darlo todo y mantener tu confianza. Sé que es fácil de decir, pero es muy importante mantener su confianza», señala.

