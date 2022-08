Julius Randle no saldrá de los Knicks

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Pese a que su nombre ha aparecido en ciertos rumores recientes, todo apunta a que Julius Randle no se moverá de los Knicks. Según afirma Fred Katz, periodista de The Athletic, la extensión de 117 millones en cuatro temporadas que entra en vigor este año ha reducido el interés que el jugador podría despertar en el mercado, lo que hace casi imposible alcanzar un acuerdo que implique su salida. Si bien desde Nueva York podrían estar interesados en negociar por él, todo apunta a que este contrato les obligaría a incluir al menos una primera ronda en cualquier hipotético traspaso, algo que sí que no están dispuestos a hacer.

Randle viene de firmar una temporada notablemente inferior a la 20-21, en la que se convirtió en All-Star y en el Jugador Más Mejorado tras promediar 24,1 puntos, 10,2 rebotes y 6 asistencias por partido, liderando a los Knicks hasta los playoffs y ganándose la mencionada renovación. Este último curso, no obstante, sus números cayeron hasta los 20,1 tantos y su impacto en la pista fue notablemente menor, generando dudas incluso a aquellos que piensan que esta temporada no es representativa de su nivel.

De recuperar su mejor versión, el interés por él podría aumentar antes del cierre de mercado y la necesidad de incluir una ronda podría desaparecer, pero cabría preguntarse entonces si el deseo de los Knicks en explorar un posible traspaso seguiría existiendo. Ahora que los neoyorquinos tratan de mejorar su plantilla con la posible llegada de Donovan Mitchell y otro posible gran movimiento para 2023, el contrato de Randle podría ser un estorbo a la hora de potenciar el equipo, pero por ahora parece que no hay intención de propiciar su salida mientras su valor de mercado siga siendo el actual.

